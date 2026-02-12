< sekcia Zahraničie
V Tumbler Ridge si pripomenuli obete streľby na miestnej škole
Smútiaci po obrade na námestí preniesli svoje sviečky k veľkému stromu, kde boli položené fotografie niektorých obetí.
Autor TASR
Ottawa 12. februára (TASR) - Stovky ľudí sa v stredu zhromaždili na hlavnom námestí mesta Tumbler Ridge v kanadskej provincii Britská Kolumbia, kde zapálili sviečky za obete streľby na miestnej škole. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Primátor mesta Darryl Krakowka na obrade povedal, že je dôležité, aby komunita mesta ostala jednotná. „Toto je ako jedna veľká rodina,“ povedal zhromaždeným. „Ak potrebujete objatie, natiahnite ruku. Obráťte sa na svojho suseda,“ dodal.
K streľbe došlo v utorok, pričom polícia identifikovala strelkyňu ako 18-ročnú transrodovú ženu Jesse Van Rootselaarovú, ktorá mala údajne psychické problémy.
Okrem školy, ktorú v minulosti navštevovala, a kde zabila šesť ľudí, spustila paľbu aj v dome, kde pripravila o život svoju matku a nevlastného brata. Následne spáchala samovraždu.
Stanica CBS informovala, že obeťami boli tri 12-ročné dievčatá, dvaja chlapci vo veku 12 a 13 rokov, 39-ročná pedagogička, 39-ročná matka útočníčky a jej 11-ročný nevlastný brat.
Tumbler Ridge je malé mestečko v provincii Britská Kolumbia s približne 2400 obyvateľmi. Podobné smrteľné incidenty na školách sú v Kanade veľmi zriedkavé, najmä v porovnaní so susednými Spojenými štátmi.
Krakowka priznal, že bol šokovaný, keď sa dozvedel, že cieľom útoku bola miestna škola. „Deti sa tam majú učiť, byť v bezpečí so svojimi rovesníkmi a dospieť,“ uviedol.
Malé mestečko bude podľa neho navždy spojené s touto tragédiou. „Navždy tu budeme, aby sme podporili tieto rodiny,“ odkázal pozostalým po obetiach.
