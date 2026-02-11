< sekcia Zahraničie
V Tumbler Ridge streľala 18-ročná transrodová žena
Zabila osem ľudí a neskôr aj seba; strieľala tiež na policajtov.
Autor TASR
Ottawa 11. februára (TASR) - Polícia identifikovala ako 18-ročnú transrodovú ženu Jesse Van Rootselaarovú osobu, ktorá v utorok spustila streľbu na strednej škole v meste Tumbler Ridge v kanadskej provincii Britská Kolumbia. Zabila osem ľudí a neskôr aj seba; strieľala tiež na policajtov. TASR píše podľa správ agentúr AFP a AP.
„Po príchode došlo k aktívnej streľbe a keď sa policajti blížili ku škole, strieľalo sa aj v ich smere,“ uviedol zástupca polície v Britskej Kolumbii Dwayne McDonald. Spresnil, že namiesto pôvodných desiatich je počet obetí osem a strelkyňa, vrátane jej matky a brata.
„Môžem povedať, že Jesse sa narodil ako biologický muž, ktorý podľa mojich informácií približne pred šiestimi rokmi začal prechádzať tranzíciou na ženu a identifikovať sa ako žena, spoločensky aj verejne,“ uviedol McDonald s tým, že Van Rootselaarová mala psychické problémy a už v minulosti prišla do kontaktu s políciou. Motív jej útoku nie je známy.
Tumbler Ridge je malé mestečko v provincii Britská Kolumbia s približne 2400 obyvateľmi. Podobné smrteľné incidenty na školách sú v Kanade veľmi zriedkavé, najmä v porovnaní so susednými Spojenými štátmi.
„Národ smúti s vami. Kanada stojí pri vás,“ vyhlásil v reakcii kanadský premiér Mark Carney. „Prekonáme to. Poučíme sa z toho. Ale teraz je čas, aby sme sa spojili, ako to Kanaďania vždy v takýchto situáciách robia, v týchto strašných situáciách, aby sme sa navzájom podporovali, spoločne smútili a spoločne rástli,“ dodal.
