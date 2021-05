V tuneloch v Gaze objavili päť mŕtvych, zachránili desať ľudí

Gaza 21. mája (TASR) - V podzemných tuneloch v Gaze našli záchranári v piatok päť tiel a vyslobodili desiatich ľudí, ktorí prežili izraelské bombardovanie, informuje agentúra AFP.



Podľa veliteľa civilnej obrany Ráida Dahšána záchranári v súčasnosti prehľadávajú v Gaze sutiny a snažia sa nájsť telá ľudí, ktorí zahynuli v priebehu 11-dňového ostreľovania medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.



"Je to ťažké, pretože nemáme potrebnú ťažkú techniku, takže mnoho zranených zomiera pod troskami," uviedol.



Izrael do bombardovania cieľov v Gaze, najmä podzemných tunelov, nasadil 160 lietadiel a delostrelectvo. Hnutie Hamas tieto tunely používalo na presun zbraní a tiež krytie militantov. Išlo o jednu z najväčších operácií Izraela proti konkrétnym cieľom v Gaze.



Prímerie sprostredkované Egyptom, ktoré okrem Hamasu zahŕňa aj Islamský džihád - druhé najsilnejšie militantné zoskupenie v pásme Gazy - vstúpilo do platnosti v piatok o 01.00 h SELČ po medzinárodnom úsilí o deeskaláciu násila.



Situácia na hraniciach medzi Izraelom a palestínskou enklávou sa prudko vyhrotila začiatkom mája. Zrážky medzi palestínskymi moslimami a izraelskou políciou, ktoré vypukli v súvislosti s hrozbou vysťahovania niekoľkých palestínskych rodín z predmestia Šajch Džarrá vo východnom Jeruzaleme, prerástli do vojenského konfliktu.



Podľa posledných informácií bolo v Izraeli zabitých 12 ľudí, viac ako 50 utrpelo ťažké zranenia.



Počet Palestínčanov zabitých pri odvetných izraelských náletoch a ostreľovaní dosiahol 233, vrátane 65 maloletých. Zranených bolo asi 1900 ľudí.