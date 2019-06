SAMOVRAŽEDNÍ ATENTÁTNICI: V Tunise zabili policajta a zranili 7 ľudí

Na mieste incidentu zasahuje polícia záchranári a hasiči. Podľa polície je ďalší samovražedný útočník na úteku.

Tunis 27. júna (TASR) - Najmenej jeden človek zahynul a ďalších deväť osôb utrpelo zranenia pri simultánnom útoku dvoch samovražedných atentátnikov, ku ktorému došlo vo štvrtok v centre tuniskej metropoly Tunis. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie tuniského ministerstva vnútra.



Podľa ministerstva sa prvý samovražedný útočník krátko pred 11.00 h miestneho času (12.00 h SELČ) odpálil v blízkosti motorizovanej policajnej hliadky na rušnej Triede Charlesa de Gaulla v centre Tunisu, vo vzdialenosti približne 100 metrov od budovy francúzskeho veľvyslanectva. Pri tomto útoku jeden policajt prišiel o život a ďalší utrpel zranenia. Zranených bolo aj sedem civilistov.



Približne v rovnakom čase sa druhý atentátnik vyhodil do vzduchu pred budovou veliteľstva protiteroristickej brigády v okrajovej časti tuniskej metropoly. V tomto prípade obete hlásené neboli.



Tuniské orgány dodatočne sprísnili bezpečnostné opatrenia v krajine po viacerých závažných teroristických útokoch z roku 2015, keď vyhlásili stále trvajúci výnimočný stav. Ich ďalšie sprísnenie nasledovalo aj po tom, ako sa stovky Tunisanov zaradili medzi bojovníkov teroristickej organizácie Islamský štát (IS) v Líbyi a Sýrii.



Tuniský prezident Sabsí je vážne chorý a hospitalizovali ho

Tuniský prezident Bádží Káid Sabsí vo štvrtok "vážne ochorel" a hospitalizovali ho. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na jeho kanceláriu.



Sabsí (92) "vážne ochorel a previezli ho do vojenskej nemocnice v Tunise", uviedla prezidentská kancelária na svojej facebookovej stránke.



Oznámila to po dvoch samovražedných útokoch v Tunise namierených voči bezpečnostným zložkám, pri ktorých prišiel o život policajt a osem ľudí utrpelo zranenia.



Agentúra AP pripomína, že prvý tuniský slobodne zvolený prezident sa ujal funkcie v roku 2014. Nedávno oznámil, že v novembrových voľbách nebude kandidovať s odôvodnením, že krajinu by mal viesť mladší človek.