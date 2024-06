V Tunisku bol po smrti desiatok ľudí na púti hadždž odvolaný minister

Tunis 21. júna (TASR) - Tuniský prezident Kajs Saíd v piatok bez bližšieho vysvetlenia odvolal ministra pre náboženské záležitosti Ibrahima Chaibiho. Podľa agentúry Reuters to súvisí s úmrtiami Tunisanov počas moslimskej púti hadždž v Saudskej Arábie, informuje TASR.



Kancelária prezidenta vo vyhlásení na Facebooku uviedla, že Saíd sa rozhodol ukončiť pôsobenie ministra Chaibiho. Tuniská diplomacia v utorok informovala, že počas púte hadždž zahynulo 35 Tunisanov, podľa médií ich počet už dosiahol najmenej 49. Ministerstvo nepriblížilo, či úmrtia súviseli s extrémnymi horúčavami. Väčšina z obetí však podľa neho do Saudskej Arábie cestovala s turistickými vízami a mimo oficiálneho programu moslimskej púte.



Agentúra AFP v bilancii založenej na oficiálnych vyhláseniach v piatok stanovila celkový počet obetí na 1126. Viac ako polovica z nich boli občania Egypta. Úmrtia sú väčšinovo pripisované vysokým teplotám.



Každoročná púť hadždž je jedným z piatich pilierov islamu a musia ju aspoň raz za život absolvovať všetci moslimovia, ktorí na to majú prostriedky. Jej termín sa určuje podľa lunárneho islamského kalendára a tento rok opäť pripadol na obdobie horúceho saudskoarabského leta. V pondelok napríklad namerali v Mekke až 51,8 stupňa Celzia.



Prvý pilier islamu (šaháda) predpisuje, že každý, kto otvorene a úprimne vyhlási: "Nie je žiadny Boh okrem Alaha a Mohamed je jeho prorok", sa môže stať moslimom. Druhý pilier tvorí modlitba (salát), ktorá by sa mala modliť päťkrát denne pri východe slnka, ráno, na obed, poobede a pri západe slnka. Tretí pilier (zakát) prikazuje podporovať milodarmi a milým slovom tých, ktorí sú v núdzi. Štvrtý pilier (saúm) predstavuje povinnosť dodržiavať pôst v mesiaci ramadán.