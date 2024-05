V Tunisku našli telá štyroch migrantov pri pobreží

Tunis 19. mája (TASR) - Tunisko v sobotu našlo pri svojom pobreží telá štyroch migrantov, informovala Tuniská národná garda v súvislosti s nárastom počtu lodí s migrantmi, ktoré v posledných týždňoch smerujú z Tuniska do Talianska. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Pobrežnej stráži sa podarilo zachrániť 52 migrantov, a národná garda zatkla deväť pašerákov a zhabala lode.



Národná garda v sobotu informovala, že približne 23 migrantov, ktorí smerovali na lodi z Tuniska do Talianska, bolo nezvestných. Úrady zároveň nasadili záchranné tímy a požiadali tamojšie námorníctvo, aby pomohlo pri pátraní po nezvestných.



Napriek rizikám sa migranti naďalej pokúšajú o nebezpečnú plavbu zo severnej Afriky do Európy a na člnoch sa vydávajú z Maroka, Alžírska, Tuniska a Líbye do Talianska, Grécka, na Maltu a na španielske Kanárske ostrovy.



Tento rok prišlo do Európy po mori viac ako 49.000 ľudí, z toho ich išlo viac než 7000 z Tuniska do Talianska. Podľa Organizácie Spojených národov sa o cestu pokúsilo oveľa viac ľudí, vrátane tisícov, ktorých zadržali severoafrické úrady, a približne 473 ľudí, ktorých považujú za mŕtvych alebo nezvestných.



Politici na oboch stranách Stredozemného mora zameriavajú svoje migračné politiky najmä na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a rozbíjanie sietí prevádzačov.