V Tunisku sa začali prezidentské voľby, očakáva sa víťazstvo Saída

Tunis 6. októbra (TASR) - V Tunisku sa začali v nedeľu ráno prezidentské voľby. Očakáva sa víťazstvo súčasnej hlavy štátu Kajsa Saída, keďže jeho najväčší kritici sú za mrežami, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Ide o prvé voľby od júla 2021, keď Saíd odvolal vládu, pozastavil činnosť parlamentu a odňal imunitu jeho poslancom. Tunisko je pritom rodiskom povstaní tzv. arabskej jari, ktoré sa v tejto severoafrickej krajine začali zosadením dlhoročného diktátora Zína Ábidína bin Alího v roku 2011.



Viac ako 5000 volebných miestností by sa malo zatvoriť o 18.00 h miestneho času. Tamojšia volebná komisia uviedla, že predbežné výsledky by mali byť známe najneskôr v stredu, ale možno ich oznámia aj skôr.



Pred volebným dňom sa nekonali žiadne zhromaždenia ani verejné diskusie a na takmer všetkých plagátoch v uliciach bol súčasný prezident. V krajine, ktorá sa zmieta v hospodárskej kríze, je nádej na zmenu len malá a väčšina voličov je rezignovaných, píše AFP.



Od Saídovho prevzatia moci bolo zadržaných niekoľko jeho kritikov vrátane jedného z kandidátov v nedeľňajšom hlasovaní o hlave štátu. Saíd sa v prezidentských voľbách stretne s bývalým poslancom parlamentu Zuhajrom Maghzáwím, ktorý podporuje prezidentovo prevzatie moci v roku 2021, a podnikateľom Ajáším Zámmilom, ktorý je vo väzení odvtedy, ako volebná komisia v septembri schválila jeho kandidatúru.



Zámmilovi v súčasnosti hrozí viac ako 14-ročný trest odňatia slobody, je obvinený okrem iného z falšovania podpisov pod hárky na podporu svojej kandidatúry. Komisia neumožnila zúčastniť sa na voľbách celkovo 14 uchádzačom - ako dôvod uviedla nedostatočnú podporu alebo technické aspekty.



Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) so sídlom v New Yorku nedávno uviedla, že "v Tunisku je aktuálne zadržiavaných z politických dôvodov alebo za uplatňovanie svojich základných práv viac ako 170 osôb".