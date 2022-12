V Tunisku sú parlamentné voľby, ktoré bojkotuje časť politických strán

Tunis 17. decembra (TASR) - V Tunisku sa v sobotu otvorili volebné miestnosti, aby obyvatelia mohli odovzdať svoj hlas v parlamentných voľbách, ktoré ešte viac upevnia moc tamojšieho prezidenta Kaísa Saída. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Parlamentné voľby v Tunisku sa konajú presne 12 rokov po tom, čo sa na protest upálil tuniský predajca zeleniny Muhammad Buazízí. Tento jeho čin podnietil vznik prodemokratického hnutia tzv. arabskej jari.



Súčasné voľby však bojkotuje niekoľko politických strán, ktoré nesúhlasia so Saídom a obviňujú ho z organizovania prevratu. Vo voľbách tak chýbajú najväčšie tuniské politické strany. O 161 kresiel v parlamente sa uchádza celkovo 1058 kandidátov, z nich len 120 žien. Reuters pritom upozorňuje, že niektoré z kresiel nemajú ani jedného kandidáta.



Tuniskí voliči si totiž budú vyberať parlament, ktorého právomoci značne obmedzuje nová tuniská ústava, ktorá bola schválená v júli v referende s nízkou účasťou. Práve touto ústavou upevnil Saíd svoju moc s cieľom posunúť Tunisko späť k prezidentskému systému. Kritici tieto jeho kroky označili za návrat k autokracii, pričom k nemu dochádza v Tunisku ako jedinej demokracii, ktorá vzišla z povstaní tzv. arabskej jari.



Predchádzajúci parlament Saíd vlani rozúustil, pričom podľa agentúry Reuters obklopil legislatívny zbor tankami a uzurpoval si takmer úplne autoritu.



Parlamentné voľby tak vzbudili len malý záujem medzi Tunisanmi, ktorí čelia hospodárskej kríze a sú už vyčerpaní z politických prieťahov.



Volebné miestnosti budú v Tunisku otvorené od 8.00 h do 18.00 h.



Saíd - bývalý profesor práva - vystupoval v prezidentských voľbách v roku 2019 ako nezávislý kandidát. Pribehujúce parlamentné voľby opísal ako spôsob na ukončenie chaosu a korupcie, ktoré podľa neho sužovali Tunisko za predchádzajúceho politického systému.



Voľby sa konajú na pozadí hospodárskej krízy, ktorá v Tunisku prehĺbila chudobu. Tá mnohých Tunisanov vedie, k tomu aby sa na pašeráckych lodiach vydali na nebezpečnú cestu do Európy.