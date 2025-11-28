< sekcia Zahraničie
V Tunisku súd poslal do väzenia opozičníkov, niektorých na 45 rokov
Prezident Saíd sa v Tunisku dostal k moci v roku 2019.
Autor TASR
Tunis 28. novembra (TASR) - V Tunisku odsúdili desiatky politických predstaviteľov na väzenské tresty od piatich do 45 rokov za sprisahanie proti štátu, uviedli v piatok tamojšie médiá. Ľudskoprávne skupiny označili proces za politicky motivovaný, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Odvolací súd v Tunise vydal v piatok ráno konečný rozsudok proti obžalovaným za sprisahanie proti štátu,“ uviedla rozhlasová stanica Mosaique FM s odvolaním sa na nemenovaný oficiálny zdroj.
V apríli tohto roka bolo približne 40 obžalovaných, medzi ktorými bolo množstvo kritikov tuniského prezidenta Kaísa Saída, odsúdených na väzenie až do 66 rokov za údajné sprisahanie namierené proti bezpečnosti štátu a za členstvo v teroristickej skupine.
Prezident Saíd sa v Tunisku dostal k moci v roku 2019. V roku 2021 v krajine presadil rozsiahle zmeny a posilnil svoje prezidentské právomoci, ľudskoprávne organizácie odvtedy upozorňujú na obmedzovanie politických slobôd, dodáva francúzska agentúra.
