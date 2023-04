V Tunisku uväzniili jedného z vodcov islamistickej opozície

Tunis 20. apríla (TASR) - Tuniský sudca nariadil vo štvrtok uväznenie šéfa opozičného islamistického Hnutia obnovy (an-Nahdá) Rášida Ghannúšího. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA a AP.



Rozhodnutie sudcu uväzniť Ghannúšího oznámilo Hnutie obnovy, ktoré zároveň tento krok odsúdilo ako politicky motivovaný. Na sociálnej sieti Twitter strana uviedla, že Ghannúší bol obvinený zo sprisahania proti štátnej bezpečnosti a bol umiestnený do vyšetrovacej väzby. Na základe týchto obvinení boli predtým zadržaní aj iní predstavitelia tuniskej opozície.



"Toto politické rozhodnutie sa snaží zakryť zlyhanie predstaviteľov puču v súvislosti so zlepšením sociálnych, ekonomických a životných podmienok občanov a ich neschopnosť reagovať na finančnú krízu, ktorá vedie túto krajinu k bankrotu," uviedlo Hnutie obnovy na Twitteri.



Ghannúší je najprominentnejším kritikom tuniského prezidenta Kajsa Saída. Tento 81-ročný politik bol predsedom tuniského parlamentu, kým Saíd nerozpustil parlament a neprevzal väčšinu výkonnej moci. Ghannúší a ďalší predstavitelia opozície označili toto jeho konanie za štátny prevrat.



Ghannúšího polícia zatkla v pondelok. V minulosti bol už niekoľkokrát zadržaný a predvedený na vypočúvanie, no okolnosti jeho posledného uväznenia naznačujú, že tentokrát ide o niečo závažnejšie.



Podľa tuniských médií Ghannúšího zadržanie súvisí s videom kolujúcim na internete, v ktorom opoziční politik hovorí, že snahy Saída o potlačenie islamistickej opozície môžu viesť k vzniku občianskej vojny.



Saíd upevňuje svoje moc v krajine od roku 2021, keď rozpustil parlament a odvolal vládu a neskôr vyhlásil aj nové voľby. Okrem toho vypísal aj referendum, ktorým si rozšíril právomoci. Tieto jeho kroky viedli k oslabeniu zastupiteľskej moci. Tunisko sa odvtedy zmieta tiež v politických nepokojoch a ekonomických ťažkostiach.



Saíd, ktorý sa postu prezidenta ujal v roku 2019, opakovane bráni svoje kroky a tvrdí, že sú v súlade s ústavou. Tunisko bolo pritom vnímané ako jediná demokracia, ktorá vzišla z povstaní tzv. arabskej jari v rokoch 2010-2011.