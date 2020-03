V Tunisku vyhlásili zákaz vychádzania od 18.00 h do 06.00 h

Tunis 18. marca (TASR) - Tuniský prezident Kajs Saíd v utorok vyhlásil zákaz nočného vychádzania, a to v čase od 18.00 h do 06.00 h. K tomuto opatreniu Tunisko pristúpilo v rámci boja proti šíreniu nového koronavírusu.



Prezident vo svojom prejave vyzval občanov, aby dodržiavali reštriktívne opatrenia zavedené úradmi, pričom zdôraznil, že Tunisania musia obmedziť svoju mobilitu: "Opustenie domu je opodstatnené iba vtedy, ak je to absolútne nevyhnutné. Keď ste doma, nedovolíte šíriť choroby. Je to otázka niekoľkých dní."



Podľa najnovších údajov bolo v Tunisku zaznamenaných 25 prípadov infekcie novým druhom koronavírusu.



Po tom, ako Tunisko 13. marca pozastavilo letecké spojenie s Európu, pristúpilo v pondelok aj k uzavretiu pozemných hraníc. Výnimku Tunisko udeľuje len v prípade zásobovania a repatriácie cudzincov.



V Tunisku podľa tamojšieho ministerstva cestovného ruchu uviazlo viac ako 9000 turistov, ktorých by mali evakuovať až na budúci týždeň, uviedol spravodajský portál Ouest France. Kým časť z nich hľadá možnosti, ako sa dostať do Európy čo najskôr, iní toto predĺženie pobytu vnímajú ako dovolenku navyše a vydávajú sa na výlety do hlavného mesta Tunis, a to aj napriek tomu, že všetky osoby, ktoré prichádzajú do Tuniska zo zahraničia, musia absolvovať 14-dňový pobyt v karanténe.



Niekoľko stoviek dovolenkárov čaká na repatriáciu aj v susednom Maroku, kde vláda zakázala prevádzku športových centier, kultúrnych ustanovizní, tradičných kúpeľov - hammamom či herní. Otvorené môžu byť len trhy a obchody, ktoré predávajú tovary dennej potreby, a reštaurácie, ak majú donášku jedál k zákazníkovi.



Od piatku sú v Maroku zavreté aj mešity. Rozhodla o tom rada najvyšších duchovných - ulamov, ktorá veriacich ubezpečila, že modlitby sa obnovia "len čo príslušné orgány rozhodnú, že situácia sa normalizuje". Úrady tiež pristúpili k obmedzeniam vo verejnej doprave a oznámili, že jej vozidlá sa budú dezinfikovať "niekoľkokrát za deň".