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V Tunisku zadržali novinára bezprostredne pred rozhovorom v rozhlase
Al-Katíba je nezávislé tuniské médium známe svojou investigatívnou žurnalistikou a podrobnými reportážami o politických, hospodárskych, sociálnych a environmentálnych témach.
Autor TASR
Tunis 5. septembra (TASR) - Tuniské úrady v piatok zadržali novinára Muhammada Júsufího v momente, keď prichádzal na rozhlasový rozhovor. Informoval o tom moderátor relácie a šéf tuniského syndikátu novinárov, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Organizácie na ochranu slobody tlače vyjadrujú vážne obavy o občianske slobody v Tunisku, kde novinári, právnici, opoziční predstavitelia a aktivisti v posledných rokoch čelia čoraz častejšiemu zatýkaniu a trestnému stíhaniu.
„Môjho hosťa, novinára Muhammada Júsufího, šéfredaktora webu Al-Katíba, zastavili priamo pred vstupom do budovy rádia Express FM,“ uviedol moderátor Walíd Ben Rúma v príspevku na sociálnej sieti Facebook. „Zabránili mu vojsť do štúdia a podľa slov tých, ktorí ho zadržali, ho odviedli na výsluch,“ dodal.
Zijád Dabbár, prezident Národného syndikátu tuniských novinárov (SNJT), uviedol, že presný dôvod zadržania Júsufího zatiaľ nie je jasný. Domnieva sa však, že tento krok súvisí s jeho novinárskou prácou, v ktorej kriticky poukazuje na kroky vládnucej moci.
Al-Katíba je nezávislé tuniské médium známe svojou investigatívnou žurnalistikou a podrobnými reportážami o politických, hospodárskych, sociálnych a environmentálnych témach. Dabbár pre agentúru AFP spresnil, že Júsufí mal počas vysielania diskutovať o problémoch s dodávkami vody v Tunisku.
Odstávky vody zasiahli časti Tuniska už počas predchádzajúcich letných období, no tohtoročné výpadky sa rozšírili po väčšine územia krajiny, pričom situáciu skomplikoval aj nedostatok balenej vody.
Zadržanie Júsufího nasleduje po sérii prípadov, ktoré organizácie na ochranu ľudských práv a syndikát SNJT označujú za dôkaz obmedzovania verejných slobôd v tejto severoafrickej krajine. Podľa správ miestnych médií bol len vo štvrtok zatknutý a vzatý do väzby právnik Gází Mrábit, známy obhajobou v politicky citlivých prípadoch a kauzách týkajúcich sa občianskych slobôd. Prípad sa údajne týka podozrení z pašovania drog, hoci informácie o okolnostiach jeho zatknutia sa rozchádzajú.
Organizácie na ochranu slobody tlače vyjadrujú vážne obavy o občianske slobody v Tunisku, kde novinári, právnici, opoziční predstavitelia a aktivisti v posledných rokoch čelia čoraz častejšiemu zatýkaniu a trestnému stíhaniu.
„Môjho hosťa, novinára Muhammada Júsufího, šéfredaktora webu Al-Katíba, zastavili priamo pred vstupom do budovy rádia Express FM,“ uviedol moderátor Walíd Ben Rúma v príspevku na sociálnej sieti Facebook. „Zabránili mu vojsť do štúdia a podľa slov tých, ktorí ho zadržali, ho odviedli na výsluch,“ dodal.
Zijád Dabbár, prezident Národného syndikátu tuniských novinárov (SNJT), uviedol, že presný dôvod zadržania Júsufího zatiaľ nie je jasný. Domnieva sa však, že tento krok súvisí s jeho novinárskou prácou, v ktorej kriticky poukazuje na kroky vládnucej moci.
Al-Katíba je nezávislé tuniské médium známe svojou investigatívnou žurnalistikou a podrobnými reportážami o politických, hospodárskych, sociálnych a environmentálnych témach. Dabbár pre agentúru AFP spresnil, že Júsufí mal počas vysielania diskutovať o problémoch s dodávkami vody v Tunisku.
Odstávky vody zasiahli časti Tuniska už počas predchádzajúcich letných období, no tohtoročné výpadky sa rozšírili po väčšine územia krajiny, pričom situáciu skomplikoval aj nedostatok balenej vody.
Zadržanie Júsufího nasleduje po sérii prípadov, ktoré organizácie na ochranu ľudských práv a syndikát SNJT označujú za dôkaz obmedzovania verejných slobôd v tejto severoafrickej krajine. Podľa správ miestnych médií bol len vo štvrtok zatknutý a vzatý do väzby právnik Gází Mrábit, známy obhajobou v politicky citlivých prípadoch a kauzách týkajúcich sa občianskych slobôd. Prípad sa údajne týka podozrení z pašovania drog, hoci informácie o okolnostiach jeho zatknutia sa rozchádzajú.