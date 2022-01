V Tunisku zadržali ženu, ktorá plánovala útok v turistickom letovisku

Tunis 28. januára (TASR) - Tuniské bezpečnostné zložky zadržali ženu vracajúcu sa do krajiny zo Sýrie, ktorá plánovala vykonať samovražedný bombový útok v turistickom letovisku. Podľa agentúry AFP o tom v piatok informovalo tuniské ministerstvo vnútra.



Dvadsaťdvaročnú Tunisanku zadržali 10. januára na letisku v hlavnom meste Tunis. Táto mladá žena odcestovala v roku 2020 do Turecka, odkiaľ sa vlani dostala do Sýrie, kde ju bližšie nešpecifikované extrémistické skupiny vycvičili na páchanie samovražedných útokov.



Tuniské bezpečnostné zložky v tejto súvislosti zadržali aj ďalšieho "teroristu", ktorý mal zadržanej dodať pás s výbušninami pre plánovaný útok. Tento muž sa navyše v roku 2021 "podieľal na plánovaní a príprave teroristických operácií.. zameraných na dôležitých (tuniských) štátnych predstaviteľov."



V Tunisku došlo po revolúcii z roku 2011 k sérií útokov džihádistov, pri ktorých zahynuli desiatky príslušníkov bezpečnostných síl aj turistov, pripomína AFP. Mnoho zradikalizovaných Tunisanov zároveň odcestovalo do Sýrie a Iraku, kde sa pridali k tzv. Islamskému štátu a ďalším militantným skupinám.