V tureckom Izmire zadržali viac ako 120 členov mestskej rady

Ankara 1. júla (TASR) - Turecká polícia zadržala viac ako 120 členov mestskej rady v opozičnej bašte Izmir, uviedli v utorok miestne médiá a opozičná Republikánska ľudová strana (CHP). Tieto osoby, medzi ktorými je aj bývalý starosta, zadržala na základe obvinení z korupcie, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Tamojšie médiá informovali, že počas tejto operácie bolo vydaných celkovo 157 zatykačov.



Podobná operácia sa v tomto roku uskutočnila aj v Istanbule, kde 19. marca zadržali starostu Ekrema Imamogla, hlavného politického rivala tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Jeho zadržanie vyvolalo v Turecku masové protesty.



V Izmire - treťom najväčšom meste Turecka -, ktoré je už roky v rukách predstaviteľov opozície, polícia zadržala bývalého starostu Tunca Soyera a množstvo „vysokopostavených predstaviteľov“, uviedol na sieti X viceprezident CHP Murat Bakan.



„Je to podobný proces ako v Istanbule,“ napísal Bakan. Informoval, že polícia zadržala aj regionálneho predsedu strany Senola Aslanogla. Podľa Bakana išlo o politicky motivovaný zásah. Dodal, že takýto zásah uskutočnený nadránom nebol potrebný a ak by boli tieto osoby predvolané na výsluch, dostavili by sa.