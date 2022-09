V tureckom prímorskom letovisku Marmaris vypukol lesný požiar

Istanbul 21. septembra (TASR) - V prímorskom letovisku Marmaris na juhozápade Turecka vyčíňa lesný požiar. Oznámili to v stredu úrady v provincii Mugla, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Požiar vypukol v Marmarise v lesoch pri oblasti Yalancibogaz. Plamene sa šíria najmä vďaka silnému vetru. Do boja s nimi bolo nasadených 15 hasičských vrtuľníkov, osem lietadiel a 500 hasičov, uviedli miestne úrady.



Ničivé lesné požiare sužovali vlani v lete viacero v Turecku viacero oblastí na pobreží Stredozemného a Egejského mora, a to vrátane Marmarisu, pripomína AP. Vyžiadali si najmenej osem obetí. Turecká vláda čelila kritike za nedostatočnú pripravenosť aj reakciu na tieto ničivé požiare, píše AP.