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V Turecku bojujú s desiatkami požiarov, zasiahli aj letoviská

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Hasiči zasahujú zo vzduchu aj zo zeme pri lesnom požiari v okrese Seydikemer v turistickej destinácii Mugla na západe Turecka 29. júla 2026. Foto: TASR/ANADOLU

V krajine zaznamenali najmenej 115 aktívnych požiarov, no 110 z nich už bolo úplne pod kontrolou, uviedol vo štvrtok minister poľnohospodárstva Ibrahim Yumakli.

Autor TASR
Ankara 30. júla (TASR) - Hasiči vo štvrtok pokračovali v boji s lesnými požiarmi v obľúbených tureckých turistických regiónoch vrátane Antalye a v oblasti Dardanel, uviedli miestne úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

V krajine zaznamenali najmenej 115 aktívnych požiarov, no 110 z nich už bolo úplne pod kontrolou, uviedol vo štvrtok minister poľnohospodárstva Ibrahim Yumakli. Ten v priamom prenose z koordinačného centra pre lesné požiare v Ankare uviedol, že zo stredajších požiarov, s ktorými hasiči bojovali, vzniklo 69 „mimo zalesnených oblastí“.

Úrad pre lesné hospodárstvo už predtým uviedol, že vykonáva „intenzívne zásahy pomocou vzdušných a pozemných jednotiek proti pokračujúcim lesným požiarom“, ktoré sa v stredu šírili v dôsledku silného vetra. Spomenul pritom oblasti medzi Antalyou do Alanyou a medzi Muglou do Fethiye, kde sa pozdĺž stredomorského pobrežia na takzvanej Tyrkysovej riviére nachádzajú prímorské letoviská.

Yumakli na sieti X ubezpečil, že štyri hlavné požiare v regiónoch Mugla, Antalya a Kaš, Balikesir a Čanakkale v oblasti Dardanel „sú vo veľkej miere pod kontrolou“. Rozsah zasiahnutých oblastí však nešpecifikoval. Dodal, že lokalizované sú aj ďalšie, menšie ohniská.

Počet požiarov sa zvýšil oproti skorším údajom prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ktorý v stredu uviedol, že v Turecku v ten deň zaznamenali 90 ohnísk.

Krajina čelila rozsiahlym požiarom už začiatkom roka 2025 v dôsledku sucha, no túto sezónu ju zatiaľ výraznejšie nezasiahli pre výdatné zimné dažde a sneženie, ktoré doplnili zásoby podzemnej vody a pomohli chrániť vegetáciu.
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