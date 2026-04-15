V Turecku došlo k ďalšej streľbe na škole, hlásia štyri obete
Autor TASR,aktualizované
Ankara 15. apríla (TASR) - Najmenej štyria ľudia zomreli a 20 ďalších sa zranilo pri streľbe na strednej škole v tureckej provincii Kahramanmaraš. Stalo sa tak deň po tom, čo v utorok bývalý študent strelnou zbraňou útočil brokovnicou na strednej odbornej škole v meste Siverek v provincii Šanliurfa. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúru AFP.
„Žiak prišiel do školy so zbraňami v batohu, o ktorých sa domnievame, že patrili jeho otcovi. Vošiel do dvoch tried a začal náhodne strieľať, čo malo za následok zranenia a úmrtia,“ citovala agentúra AP provinčného guvernéra Mükerrema Ünlüera, podľa ktorého je otec útočníka policajt. Medzi obeťami sú strelec, učiteľ a dvaja žiaci.
Svedkovia, ktorých citovali médiá, uviedli, že výstrely boli pomerne intenzívne. Polícia posilnila bezpečnostné opatrenia v okolí budovy a televízne zábery zachytili sanitky prítomné v okolí školy. Minister spravodlivosti Akin Gürlek uviedol, že miestna prokuratúra začala streľbu bezodkladne vyšetrovať.
Napriek tomu, že streľby na školách sú v Turecku zriedkavé, ide už o druhý podobný incident v priebehu dvoch dní. Najmenej 16 ľudí zranil v utorok bývalý študent, ktorý spustil streľbu v strednej škole v meste Siverek v provincii Šanliurfa pred tým, ako spáchal samovraždu.
