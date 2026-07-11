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V Turecku nariadili zadržanie 36 osôb pre údajné úplatkárstvo
Úrady doposiaľ zadržali 27 osôb, zatiaľ čo pátranie po ostatných pokračuje, upresnila prokuratúra vo vyhlásení.
Autor TASR
Ankara 11. júla (TASR) - Turecký prokurátor nariadil zadržanie 36 osôb vrátane starostu jednej z mestských častí Ankary, ktorú spravuje ústredná opozičná strana. Došlo k tomu v rámci vyšetrovania údajného prijímania úplatkov a manipulácie verejného obstarávania, uviedla v sobotu kancelária hlavného prokurátora v tureckej metropole. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Úrady doposiaľ zadržali 27 osôb, zatiaľ čo pátranie po ostatných pokračuje, upresnila prokuratúra vo vyhlásení. Hüseyin Can Güne, starosta ankarskej štvrte Cankaya a predstaviteľ Republikánskej ľudovej strany (CHP), uviedol na platforme X, že oboznámil príslušné orgány so svojím pobytom. Vyšetrovateľom zároveň poskytol aj náhradný kľúč od domu, aby mohli vykonať prehliadku, kým sa vracal do Ankary.
„Od nástupu do úradu sme túto inštitúciu riadili najlepším možným spôsobom a nedopustili sme sa ani najmenšieho pochybenia, ktoré by zahanbilo kohokoľvek, kto do nás vložil svoju dôveru,“ povedal Güner.
Operácia nadväzuje na sériu vyšetrovaní samospráv, ktoré spravuje CHP. Vláda trvá na tom, že súdnictvo v krajine je nezávislé. Republikánska ľudová strana však tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že vyšetrovania sú politicky motivované.
Úrady doposiaľ zadržali 27 osôb, zatiaľ čo pátranie po ostatných pokračuje, upresnila prokuratúra vo vyhlásení. Hüseyin Can Güne, starosta ankarskej štvrte Cankaya a predstaviteľ Republikánskej ľudovej strany (CHP), uviedol na platforme X, že oboznámil príslušné orgány so svojím pobytom. Vyšetrovateľom zároveň poskytol aj náhradný kľúč od domu, aby mohli vykonať prehliadku, kým sa vracal do Ankary.
„Od nástupu do úradu sme túto inštitúciu riadili najlepším možným spôsobom a nedopustili sme sa ani najmenšieho pochybenia, ktoré by zahanbilo kohokoľvek, kto do nás vložil svoju dôveru,“ povedal Güner.
Operácia nadväzuje na sériu vyšetrovaní samospráv, ktoré spravuje CHP. Vláda trvá na tom, že súdnictvo v krajine je nezávislé. Republikánska ľudová strana však tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že vyšetrovania sú politicky motivované.