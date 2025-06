V Turecku odsúdili pohraničníkov na doživotie za umučenie migrantov

Istanbul 27. júna (TASR) - Turecký súd uložil doživotné väzenské tresty štyrom pohraničníkom. Podľa rozsudku, do ktorého v piatok nahliadla agentúra AFP, umučili v marci 2023 dvoch sýrskych migrantov, píše TASR.



Z rozsudku vyplýva, že v máji bolo odsúdených sedem ďalších príslušníkov pohraničnej stráže na sedem a pol roka väzenia za úmyselné zranenia, zničenie a ukrývanie dôkazov v tomto prípade.



Podľa prokurátorov títo pohraničníci umiestnení na hranici so Sýriou v provincii Hatay zadržali skupinu Sýrčanov, z ktorých ôsmi prišli do Turecka nelegálne.



Dvaja zo zadržaných sýrskych migrantov boli bití železnými tyčami a nútení vypiť benzín, čo podľa AFP viedlo k ich smrti. Ďalších Sýrčanov vrátili do domoviny, kde ich následne hospitalizovali.



Od roku 2011 utiekli do Turecka milióny Sýrčanov, aby unikli pred občianskou vojnou, čo podnietilo turecké orgány k výstavbe hraničného múru, aby tak obmedzili prílev migrantov.



Naďalej žije v Turecku takmer 2,7 milióna Sýrčanov, tvrdia tamojší predstavitelia, podľa ktorých sa od decembrového zvrhnutia sýrskeho prezidenta Bašára Asada vrátilo do vlasti približne 275.000 sýrskych občanov.