V Turecku otvorili pre veriacich mešity so záhradami

Istanbul 29. mája (TASR) - Po viac ako dvoch mesiacoch sa v piatok v mnohých mešitách v Turecku znovu konali obvyklé modlitebné zhromaždenia. Zavretie mešít pre verejnosť bolo súčasťou opatrení prijatých tureckou vládou v snahe spomaliť či potlačiť šírenie koronavírusu SARS-CoV-2 medzi obyvateľstvom.



Hlavným kritériom pre otvorenie tej-ktorej mešity v tejto etape uvoľňovania reštrikcií bolo, či súčasťou jej areálu je aj záhrada, kde by sa mohli konať modlitby, aby sa zaistil dostatočný fyzický odstup medzi veriacimi.



Nateraz sú povolené len modlitby počas dňa, dodala agentúra DPA. Veriaci musia vykonávať svoju obvyklú rituálnu očistu pred modlením sa doma, v areáli mešity musia mať prekryté nos i ústa, doniesť si na modlenie vlastný koberček i vlastné koráliky alebo využiť rohože na jedno použitie.



DPA dodala, že na budúci pondelok by v Turecku mal byť odvolaný zákaz cestovania v 15 epidémiou najviac postihnutých provinciách a mestách - týka sa to aj hlavného mesta Ankara a finančnej metropoly Istanbul. V týchto regiónoch však bude počas nadchádzajúceho víkendu platiť zákaz vychádzania, ktorý začne platiť od piatkovej polnoci.



Od pondelka svojich návštevníkov privítajú aj kaviarne, reštaurácie, parky, plavárne, fitnescentrá či múzeá. Povolené budú i koncerty pod holým nebom, ak sa skončia do polnoci. Zavreté však zostanú nočné kluby i shisha bary. Do práce sa v pondelok vrátia zamestnanci verejného sektora a fungovať začnú aj centrá poskytujúce počas dňa starostlivosť o deti.



Počas epidémie Turecko zaviedlo celoplošný zákaz vychádzania len počas moslimského sviatku íd al-fitr, ktorým sa končí pôstny mesiac ramadán. Tamojšie úrady sa v posledných dvoch mesiacoch uchyľovali viac k víkendovým zákazom vychádzania v niektorých provinciách.



Zákaz vychádzania naďalej platí pre osoby vo veku 65 a viac rokov a pre deti a mládež do 18 rokov. Ľudia týchto vekových kategórií však majú počas dňa vyhradené hodiny na pobyt mimo svojho domu či bytu.



Odkedy bol v Turecku 11. marca potvrdený prvý prípad nákazy novým koronavírusom, v krajine zaevidovali viac ako 160.000 pozitívne testovaných. Nákaze podľahlo 4461 ľudí.