V Turecku plošne otestujú 150.000 ľudí, aby určili rozsah pandémie

Ankara 6. mája (TASR) - Turecko sa pripravuje na spustenie plošného testovania 150.000 občanov za účelom zistenia skutočného rozsahu koronavírusovej pandémie medzi populáciou. Informovala o tom agentúra AP.



Turecký minister zdravotníctva Fahrettin Koca v stredu oznámil, že testovanie by malo prebiehať prostredníctvom tzv. PCR testov. Nespomenul však, kedy sa testovanie začne. "Chceme vidieť rozsah šírenia, roznášačov vírusu a stav pacientov," povedal Koca.



Turecká vláda už plánuje postupné uvoľňovanie reštrikcií. V pondelok by sa tak mali opäť otvoriť nákupné centrá, kaderníctva či holičstvá. "Nevraciame sa do normálu. Zavádzame niečo, čo bude v našich životoch odteraz 'novým normálom'. Sociálny život bude pod kontrolou a tento život bude mať svoje pravidlá, na ktoré si budeme musieť zvyknúť a viesť tak nový spôsob života," uviedol Koca. Dodal, že riziko druhej vlny pandémie stále existuje.



Podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva Turecko zaznamenalo za posledných 24 hodín 64 úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19 a 2253 nových prípadov, čo je najvyšší nárast počtu nových prípadov od 30. apríla.



V Turecku doposiaľ podľahlo chorobe spôsobenej koronavírusom 3584 osôb a zaznamenaných bolo 131.744 prípadov nákazy.