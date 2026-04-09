V Turecku po prestrelke pri izraelskom konzuláte zatkli 200 ľudí
Autor TASR
Ankara 9. apríla (TASR) - Turecké bezpečnostné zložky zatkli takmer 200 ľudí v rámci celoštátnej razie deň po prestrelke medzi troma útočníkmi a políciou pred izraelským konzulátom v Istanbule. V stredu to oznámil minister spravodlivosti Akin Gürlek. TASR o tom píše s odvolaním na agentúru AFP.
K útoku na konzulát sa dosiaľ neprihlásila žiadna skupina, no turecké médiá uviedli, že strelec, ktorý pri útoku zahynul, bol napojený na organizáciu Islamský štát (IS). Zdroj z ministerstva vnútra tvrdí, že mŕtvy útočník sa v minulosti spájal s finančnými sieťami s väzbami na IS, čo v roku 2021 viedlo k zmrazeniu jeho majetku. Pri streľbe sa ľahko zranili aj dvaja policajti.
Gürlek na sociálnej sieti X uviedol, že policajti zadržali 198 podozrivých v rámci operácie v 34 provinciách zameranej proti osobám s väzbami na IS.
Do väzby doteraz poslali 12 ľudí vrátane dvoch strelcov, aktuálne sú však v nemocnici, kde podstupujú liečbu. Podľa tureckého ministra vnútra Mustafu Čiftčiho sú dvaja útočníci bratia, pričom jeden má záznam v trestnom registri v súvislosti s drogami. Druhý má väzby na náboženskú organizáciu.
Utorňajšia prestrelka trvala asi 10 minút a odohrala sa pri konzuláte v štvrti Levent, ktorá sa nachádza v európskej časti Istanbulu. V čase streľby sa na zastupiteľskom úrade nenachádzal žiadny izraelský personál, keďže väčšinu evakuovali po útokoch Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, ktoré odštartovali vojnu v Pásme Gazy.
