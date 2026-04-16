V Turecku po streľbách zatkli 83 osôb pre ich príspevky na sieťach
Páchateľom stredajšieho útoku bol 14-ročný mladík, ktorý zavraždil sedem detí a učiteľa.
Autor TASR
Ankara 16. apríla (TASR) - Turecká polícia vo štvrtok informovala, že zatkla desiatky ľudí, ktorí na sociálnych sieťach pridali kontroverzné príspevky o dvoch tohtotýždňových smrteľných streľbách na školách. TASR o tom píše s odvolaním sa na agentúru AFP.
„Na 83 osôb, u ktorých sa zistilo, že sa podieľali na príspevkoch a činnostiach oslavujúcich zločiny a zločincov a negatívne ovplyvňujúcich verejný poriadok, boli vydané zatykače a podnikli sa proti nim právne kroky,“ uviedla polícia vo vyhlásení. Orgány tiež zablokovali 940 účtov a 93 skupín na Telegrame.
Na dvoch tureckých školách v provinciách Šanliurfa a Kahramanmaraš zomrelo v utorok a stredu po streľbách celkove 11 ľudí vrátane obidvoch útočníkov. Zranenia utrpelo 29 osôb.
Páchateľom stredajšieho útoku bol 14-ročný mladík, ktorý zavraždil sedem detí a učiteľa. Do školy prišiel ozbrojený zbraňami, ktoré pravdepodobne patrili jeho otcovi - bývalému policajtovi. Mladík na mieste zomrel, nie je však jasné či spáchal samovraždu alebo ho zabila polícia. Útočník mal pri sebe celkovo päť strelných zbraní a sedem zásobníkov. Otca strelca už zatkli.
„Počiatočné zistenia z vyšetrovania ukázali, že páchateľ mal vo svojom profile na aplikácii WhatsApp obrázok odkazujúci na Elliota Rodgera, ktorý v roku 2014 spáchal útok v Spojených štátoch,“ uviedla polícia. Išlo podľa nej o ojedinelý incident bez spojitosti s terorizmom.
Rodger v roku 2014 smrteľne postrelil šesť ľudí na Kalifornskej univerzite v Santa Barbare, predtým než spáchal samovraždu. Vo videu zverejnenom pred spáchaním činu vtedy 22-ročný Rodger vysvetlil, že útok bol „trestom“ pre ženy, ktoré ho odmietli.
Napriek tomu, že počas dvoch dní došlo na tureckých školách k dvom smrteľným streľbám, strelné útoky sú v krajine zriedkavé.
Smrteľné incidenty však vyústili do demonštrácie učiteľských odborárov. Desiatky z nich sa v stredu večer zhromaždili pred ministerstvom školstva v Ankare, kde vyzvali na dvojdňový celoštátny štrajk. Niesli transparent so sloganom „Naše školy násiliu neodovzdáme“.
