V Turecku po vyše týždni obnovili prístup na Instagram

Istanbul 12. augusta (TASR) — V Turecku v noci na nedeľu obnovili po viac ako týždni prístup na sociálnu Instagram. Informovala o tom agentúra AP.



Úrad pre informačné a komunikačné technológie nariadil 2. augusta zablokovanie Instagramu bez uvedenia konkrétneho dôvodu. Vládni predstavitelia neskôr uviedli, že dôvodom bolo nedodržiavanie zákonov zo strany jeho prevádzkovateľa.



„Pri našich rozhovoroch s predstaviteľmi Instagramu sme boli ubezpečení, že naše požiadavky budú splnené, najmä tie, ktoré sa týkajú trestnej činnosti. Dostali sme prísľub, že budeme spolupracovať na spôsobe zásahu voči používateľom,“ napísal na platforme X turecký minister dopravy a infraštruktúry Abdulkadir Uraloglu.



Uraloglu zverejnil na sieti X aj video, v ktorom uviedol, že všetky účty vlastnené „teroristickými“ organizáciami budú zakázané a všetok obsah propagujúci takéto organizácie bude odstránený. Menovite spomenul Stranu kurdských pracujúcich (PKK), kurdskú Zjednotenú demokratickú stranu (PYD) pôsobiacu na severe Sýrie a tzv. Fethullahovu teroristickú organizáciu (FETÖ).



PKK je kurdská militantná organizácia, ktorá od konca 70. rokov vedie ozbrojený boj za vytvorenie kurdského štátu v častiach Turecka, Iraku, Sýrie a Iránu. O PYD tureckí predstavitelia tvrdia, že je odnožou PKK. FETÖ je hnutie vedené Fethullahom Gülenom, bývalým spojencom prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ktoré vláda obviňuje z neúspešného pokusu o prevrat v roku 2016.



Podľa We Are Social Media, digitálnej marketingovej spravodajskej spoločnosti so sídlom v New Yorku, má Instagram v 85-miliónovom Turecku viac ako 57 miliónov používateľov. Asociácia prevádzkovateľov elektronického obchodu odhaduje, že Instagram a ďalšie sociálne siete vygenerujú denne prostredníctvom elektronického obchodovania zisk v hodnote približne 930 miliónov tureckých lír (vyše 25 miliónov eur).