V Turecku pre koronavírus prijali zákon,ktorým prepustia tisíce väzňov

Ankara 14. apríla (TASR) - Turecký parlament v utorok schválil zákon, ktorý umožňuje prepustiť z väzníc desiatky tisíc väzňov. Ide o bezpečnostné opatrenie, ktoré má zabrániť rozšíreniu epidémie koronavírusu SARS-CoV-2 vo väzenských zariadeniach v Turecku. Zákon nadobudol platnosť okamžite, informovala agentúra AFP.



Ľudskoprávne organizácie Human Rights Watch (HRW) a Amnesty International (AI) však tento zákon kritizovali, pretože sa netýka ľudí obvinených na základe kontroverzných protiteroristických zákonov, ani osôb, ktoré vo vyšetrovacej väzbe čakajú na súdne konanie. Ide napr. o novinárov, politikov či právnikov.



Na slobodu sa nedostanú ani zadržiavané osoby, ktoré vo väzbe čakajú na vytýčenie termínu začatia svojho súdneho procesu alebo na vznesenie obvinenia, či tí, ktorých prípad sa v súčasnosti už pojednáva na súde.



Do skupiny zadržaných, na ktorých sa nový zákon nevzťahuje, patrí aj podnikateľ a filantrop Osman Kavala či kurdský politik Selahattin Demirtaš.



Aktivistka z AI Milena Buyumová vo svojom tvíte podľa agentúry AFP upozornila na to, že prijatiu zákona predchádzala niekoľko dní trvajúca rozprava, pričom nebol prijatý žiadny z pozmeňovacích návrhov opozície.



Keď vládna Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) predkladala medzičasom už prijatý návrh zákona, uviedla, že podmienečne by mohlo byť na slobodu prepustených približne 45.000 ľudí. Počet prepustených by sa mal zvýšiť na 90.000 po započítaní tých, ktorí sú v domácom väzení.



Turecký minister spravodlivosti Abdulhamit Gül v pondelok uviedol, že chorobe COVID-19 podľahli v Turecku traja väzni, zatiaľ čo infikovaných bolo 17 odsúdených. Spresnil, že 13 z nich je v nemocnici a sú v dobrom stave, jeden odsúdený s chronickými chorobami musí byť na jednotke intenzívnej starostlivosti.



Podľa údajov ministerstva zdravotníctva zverejnených v pondelok Turecko má viac ako 61.000 infikovaných a takmer 1300 obetí epidémie koronavírusu SARS-CoV-2.