V Turecku prebiehali demonštrácie proti násiliu páchanému na ženách

Istanbul 6. augusta (TASR) - Ženy v rôznych mestách Turecka vyšli v stredu do ulíc, kde požadovali ukončenie rodovo podmieneného násilia. Zároveň žiadali, aby Turecko zostalo členom Istanbulského dohovoru, ktorý tieto praktiky zakazuje. Informovala o tom agentúra DPA.



Stovky žien v istanbulskej časti Kadiköy skandovali heslá a mávali plagátmi s nápismi ako "Muži nás bijú a štát ich chráni". Iné demonštrantky mali zas na plagátoch mená mŕtvych žien, ktoré zomreli v dôsledku domáceho násilia.



Na podobnom proteste v Izmire polícia zatkla niekoľko osôb, uviedli miestne médiá.



Násilie páchané na ženách je v Turecku rozšírené, avšak celonárodné protesty podnietila až júlová smrť 27-ročnej študentky Pinar Gültekinovej.



Demonštrantky takisto žiadali, aby sa zachoval Istanbulský dohovor, medzinárodná dohoda, od ktorej chce Ankara odstúpiť.



Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, známy aj ako Istanbulský dohovor, je prvým záväzným nástrojom na svete zameraným na prevenciu a boj proti násiliu páchanému na ženách - od znásilnenia po zmrzačenie ženských pohlavných orgánov.



Turecko tento dokument ratifikovalo v roku 2012. V médiách v Turecku sa však objavili špekulácie, že Turecko by od neho mohlo odstúpiť, a začiatkom júla podpredseda vládnej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) Numan Kurtulmuš označil podpísanie dohovoru za "zlé" a navrhol, aby Turecko od neho odstúpilo.



Podľa ľudskoprávnej skupiny Zastavíme vraždy žien (We Will Stop Femicide) zahynulo minulý rok v Turecku rukami mužov 474 žien.