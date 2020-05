V Turecku pristálo prvé izraelské lietadlo od krízy v roku 2010

Tel Aviv 24. mája (TASR) - Lietadlo izraelskej štátnej leteckej spoločnosti El-AL pristálo v nedeľu v Istanbule, aby naložilo materiálnu humanitárnu pomoc pre USA, informovala agentúra DPA. Išlo o prvý priamy let z Izraela do Turecka od krízy v roku 2010.



Do lietadla typu Boeingu 787 Dreamliner v Istanbule naložia približne 24 ton materiálu, ktorý bude prepravený do USA s cieľom pomôcť tejto krajine v boji s nákazou koronavírusu SARS-CoV-2.



Spoločnosť El-Al dostala povolenie uskutočniť tento týždeň dva humanitárne lety, uvádza na svojej webovej stránke denník The Jerusalem Post. Spoločnosť údajne turecké úrady požiadala o povolenie obnoviť pravidelné lety do Turecka.



El-Al počas krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu niektoré svoje lietadlá prispôsobila tak, aby mohli prepravovať náklad.



Izraelské sily v máji 2010 zasiahli proti tureckým aktivistom, ktorí sa pokúsili prelomiť námornú blokádu pásma Gazy. O život prišlo desať aktivistov na lodi Mavi Marmara, ktorá podľa izraelských zdrojov smerovala do pásma Gazy s nákladom humanitárnej pomoci. Diplomatické vzťahy medzi Izraelom a Tureckom sa po tejto udalosti zhoršili.



Izrael v roku 2016 vyplatil Turecku dohodnutých 20 miliónov dolárov (17,9 mil. eur) ako odškodné. Napätie medzi krajinami však stále pretrváva, pripomína DPA.