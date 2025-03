V Turecku protestovali obyvatelia už štvrtý deň

Istanbul 23. marca (TASR) - Počas soboty sa už štvrtý deň zhromaždili v tureckých mestách obrovské davy ľudí na protest proti zadržaniu istanbulského starostu Ekrema Imamoglua za údajnú korupciu a terorizmus. Imamoglu v sobotu počas vypočúvania tureckými orgánmi všetky obvinenia poprel, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a AP.



Na zhromaždeniach proti demonštrantom v Istanbule podľa korešpondentov AFP turecká polícia použila slzotvorný plyn, gumové projektily aj omračujúce granáty. V tureckej metropole Ankare na zatlačenie protestujúcich použili policajti vodné delo.



Imamogla je hlavným politickým rivalom tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a tamojšia polícia ho zadržala v stredu pred úsvitom. Odvtedy sa v krajine spustila vlna protestov a rozšírila sa už do väčšiny tureckých provincií. Podľa AFP ide o najhoršie pouličné protesty v krajine za viac ako desaťročie.



V sobotu 56-ročný istanbulský starosta poprel všetky obvinenia a vo vyhlásení zverejnenom istanbulskou radnicou ich označil za "nemorálne a nepodložené". Podľa AP ho polícia vypočúvala päť hodín pre jeho údajné napojenie na Stranu kurdských pracujúcich (PKK) a následne ho previezli na vypočúvanie na istanbulský súd. "Tento proces nielenže poškodil medzinárodnú povesť Turecka, ale tiež narušil zmysel verejnosti pre spravodlivosť a dôveru v ekonomiku," dodal Imamogla vo vyhlásení radnice.



Od začiatku protestov turecké úrady v Istanbule sprísnili zákaz verejných zhromaždení a obmedzili vstup do mesta pre jednotlivcov a skupiny, pri ktorých existuje podozrenie, že sa chcú zapojiť do "nezákonných akcií", oznámil úrad tamojšieho guvernéra. Napriek tomu sa demonštrácií v Istanbule zúčastnili státisíce ľudí.



Erdogan situáciu v tureckých mestách označil za "pouličný teror", ktorý vláda nebude tolerovať. Ministerstvo vnútra oznámilo, že počas piatkových protestov polícia zadržala 343 ľudí.



K zadržaniu Imamoglua došlo štyri dni pred tým, ako mal byť nominovaný za prezidentského kandidáta opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) vo voľbách, ktoré by sa v Turecku mali konať v roku 2028.