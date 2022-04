V Turecku protestovali proti rozpusteniu skupiny na ochranu práv žien

Ankara 16. apríla (TASR) - Stovky ľudí demonštrovali v sobotu v niekoľkých tureckých mestách - vrátane Istanbulu a Ankary - proti zámeru úradov rozpustiť jednu z najuznávanejších organizácií na ochranu práv žien v krajine.



"Nie je možné zastaviť náš boj. Nedovolíme uzavretie nášho združenia," povedala pre agentúru AFP generálna tajomníčka organizácie Zastavíme vraždenie žien (We Will Stop Femicide) Fidan Ataselimová.



Táto organizácia monitoruje prípady rodovo podmieneného násilia v prevažne moslimskom, no oficiálne sekulárnom Turecku. Vlani kritizovala prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana za jeho rozhodnutie odstúpiť od Dohovoru Rady Európy o predchádzaní a boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, známeho aj ako Istanbulský dohovor.



Turecká prokuratúra tento týždeň podala žalobu, ktorej cieľom je dosiahnuť rozpustenie organizácie Zastavíme vraždenie žien.



Ataselimová vo svojej reakcii uviedla, že v žalobe sa uvádza, že skupina je obvinená z vykonávania činností, ktoré porušujú turecké "zákony a morálku". Začiatok súdneho procesu zatiaľ nie je stanovený.



AFP dodala, že na protestoch proti zámeru vedenia krajiny sa v sobotu zišli stovky demonštrantov. Tí, ktorí sa stretli v Istanbule, skandovali rôzne heslá, napr.: "Nestíhajte ženy, ale vrahov!" Na demonštrácii boli aj predstavitelia opozičných strán i príbuzní obetí domáceho násilia.



Organizácia Zastavíme vraždenie žien má 750 aktívnych členov a bola založená v roku 2010 v reakcii na vraždu 17-ročnej študentky jej partnerom. V rámci celoštátnej siete poskytuje právnu podporu obetiam domáceho násilia, zbiera údaje o vraždení žien, monitoruje súdne procesy a organizuje zhromaždenia



Minulý rok v Turecku zavraždili 280 žien, pričom mnohé z týchto vrážd spáchali rodinní príslušníci, vyplýva z bilancie skupiny Zastavíme vraždenie žien. Ďalších 217 žien zomrelo za podozrivých okolností, uvádzajú aktivisti.