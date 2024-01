V Turecku sa začal prvý súd o zodpovednosti za obete zemetrasení

Istanbul 3. januára (TASR) - V Turecku sa v stredu začal prvý veľký súdny proces súvisiaci s výstavbou budov, ktoré sa zrútili počas dvoch mohutných zemetrasení vo februári 2023. Otrasy si vyžiadali viac ako 50.000 obetí. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Pred súdom v meste Adiyaman na juhovýchode krajiny je obžalovaných 11 osôb z "vedomej nedbanlivosti" pri dohľade nad výstavbou hotela Isias. Päť z nich vrátane majiteľa hotela zatkli pre podozrenia z trestných činov, za ktoré im hrozí viac ako 20 rokov vo väzení.



Pri zrútení hotela zahynulo 24 detí z medzinárodne neuznanej Severocyperskej tureckej republiky, ktoré pricestovali do Turecka na študentský volejbalový turnaj. Spolu s nimi zahynula aj skupina rodičov a sprevádzajúcich osôb. Podľa tureckej prokuratúry sa nešťastiu dalo zabrániť, ak by boli dodržané bezpečnostné normy. V troskách hotela zomrelo celkovo 72 ľudí, z toho 39 zo Severného Cypru.



Podľa obžaloby bola obytná budova v roku 2001 nezákonne prestavaná na hotel, pričom k deviatim poschodiam, povoleným podľa pôvodného plánu, bolo pristavané ďalšie poschodie.



Prírodná katastrofa politicky nepoškodila prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ktorý niekoľko mesiacov po zemetrasení opäť zvíťazil vo voľbách. Zo zodpovednosti za veľký počet obetí obvinil developerov, ktorí korumpovali miestne úrady a bezpečnostných inšpektorov. Vďaka tomu mohli používať lacnejšie stavebné materiály, ktoré nespĺňali stavebné normy a nelegálne stavať viac poschodí na budovách.



Turecká polícia zatkla bezprostredne po prvom zemetrasení s magnitúdou 7,8 približne 200 ľudí pre porušovanie stavebných predpisov.



Erdoganovi kritici poukazujú na to, že väčšina hlavných tureckých stavebných a realitných spoločností počas jeho 21-ročnej vlády úzko spolupracovala s vládnucou Stranou spravodlivosti a rozvoja (AKP).