V Turecku sa začal súd s renomovanou lekárkou a aktivistkou

Istanbul 23. decembra (TASR) - V Turecku sa v piatok začal súdny proces so šéfkou Tureckého lekárskeho združenia (TTB) a aktivistkou za ľudské práva Šebnem Korur Fincanciovou, ktorá bola obvinená zo šírenia teroristickej propagandy. Obvinenie je založené na jej žiadosti na preverenie medializovaných podozrení, že turecká armáda použila proti kurdským povstalcom v Iraku chemické zbrane.



Fincanciová (vysl.: Findžandžiová) je renomovaná súdna expertka a veľkú časť svojej kariéry venovala dokumentovaniu mučenia a zneužívania. Je aj poprednou ľudskoprávnou aktivistkou.



Ako vo svojej správe pripomenula agentúra AFP, Fincanciovú zatkli a vzali do väzby 26. októbra po tom, čo upozornila na správy z médií blízkych zakázanej Strane kurdských pracujúcich (PKK), podľa ktorých pri útokoch – údajne s použitím chemických zbraní – zahynulo v horách a jaskyniach na severe Iraku 17 bojovníkov PKK.



PKK vedie od 80. rokov povstanie proti tureckému štátu. Turecko, ako aj jeho západní spojenci zaradili PKK medzi teroristické organizácie.



Turecká vláda obvinenia z použitia chemických zbraní proti kurdským povstalcom rozhodne odmietla a prezident Recep Tayyip Erdogan obvinil Fincanciovú, že "hovorí rečou terorizmu". Aj samotná lekárka neskôr upozornila, že nepovedala, že si myslí, že proti ozbrojencom PKK boli použité chemické zbrane.



Napriek tomu Fincanciová bola obvinená zo šírenia teroristickej propagandy – ide o čin, za ktorý v prípade uznania viny hrozí v Turecku až 13 rokov väzenia.



Fincanciovej zadržanie vyvolalo v Istanbule pouličné protesty, ktoré sa skončili desiatkami zatknutých.



Fincanciová je v Turecku známa ako odborníčka na forenznú medicínu a bojovníčka za ľudské práva otvorene vystupujúca proti Erdoganovej vláde.



Aj v piatok na súde opäť vyzvala na "efektívne vyšetrovanie" podozrení vrátane kontrol "in situ" (na pôvodnom mieste) a pitiev kurdských bojovníkov. "Ako ochrankyňa ľudských práv mám povinnosť brániť slobodu prejavu a právo verejnosti na informácie," povedala na súde.



Ľudskoprávne organizácie Amnesty International a Human Rights Watch vydali svojho času spoločnú výzvu, ktorou spolu s ďalšími piatimi organizáciami žiadali, aby 63-ročná Fincanciová bola až do súdneho procesu vyšetrovaná na slobode. Súd však túto žiadosť zamietol.