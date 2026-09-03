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V Turecku stále pátrajú po posádke lode, ktorá sa potopila
Dve obchodné lode plaviace sa pod tureckou vlajkou sa v stredu zrazili v Marmarskom mori neďaleko Istanbulu.
Autor TASR
Ankara 3. septembra (TASR) - Turecké úrady vo štvrtok pokračovali v pátraní po desiatich členoch posádky nákladnej lode, ktorá sa deň predtým potopila pri pobreží Istanbulu po zrážke s iným plavidlom, informovala turecká agentúra Anadolu. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.
Dve obchodné lode plaviace sa pod tureckou vlajkou sa v stredu zrazili v Marmarskom mori neďaleko Istanbulu. Jedno z plavidiel s desiatimi členmi posádky sa približne 11 minút po zrážke pravdepodobne potopilo, uviedli tamojšie úrady.
Na pátracích operáciách, ktoré vo štvrtok pokračovali, sa podieľa pobrežná stráž, námorníctvo, agentúra pre riadenie katastrof a ďalšie záchranné služby.
Podľa agentúry Anadolu bolo v rámci týchto operácii nasadených 18 plavidiel, päť vrtuľníkov, dva drony, jedno lietadlo a jedno námorné plavidlo vybavené na podvodné pátranie.
Druhá loď pri zrážke nebola nijako poškodená a zostáva zakotvená pri obci Silivri neďaleko Istanbulu. Vyšetrovanie príčiny nehody prebieha, dodala Anadolu.
Dve obchodné lode plaviace sa pod tureckou vlajkou sa v stredu zrazili v Marmarskom mori neďaleko Istanbulu. Jedno z plavidiel s desiatimi členmi posádky sa približne 11 minút po zrážke pravdepodobne potopilo, uviedli tamojšie úrady.
Na pátracích operáciách, ktoré vo štvrtok pokračovali, sa podieľa pobrežná stráž, námorníctvo, agentúra pre riadenie katastrof a ďalšie záchranné služby.
Podľa agentúry Anadolu bolo v rámci týchto operácii nasadených 18 plavidiel, päť vrtuľníkov, dva drony, jedno lietadlo a jedno námorné plavidlo vybavené na podvodné pátranie.
Druhá loď pri zrážke nebola nijako poškodená a zostáva zakotvená pri obci Silivri neďaleko Istanbulu. Vyšetrovanie príčiny nehody prebieha, dodala Anadolu.