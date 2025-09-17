< sekcia Zahraničie
V Turecku suspendovali ďalšieho politika zvoleného za opozičnú CHP
Ministerstvo vnútra oznámilo, že starosta istanbulskej štvrte Bayrampaša Hasan Mutlu bol v stredu odvolaný z funkcie po tom, čo bol deň predtým vzatý do väzby na základe rôznych obvinení.
Autor TASR
Istanbul 17. septembra (TASR) - Úrady v Turecku v rámci vyšetrovanie podozrení z korupcie suspendovali ďalšieho komunálneho politika zvoleného za opozičnú Republikánsku ľudovú stranu (CHP), informovala v stredu agentúra DPA.
Ministerstvo vnútra oznámilo, že starosta istanbulskej štvrte Bayrampaša Hasan Mutlu bol v stredu odvolaný z funkcie po tom, čo bol deň predtým vzatý do väzby na základe rôznych obvinení - vrátane úplatkárstva a ovplyvňovania verejných tendrov. Ministerstvo tento krok označilo za dočasné opatrenie.
Mutlu je 18. starostom z CHP, ktorý je momentálne vo väzbe, kde čaká na súdny proces.
Strana CHP, ktorá vo voľbách do miestnych samospráv v roku 2024 dosiahla prekvapivé víťazstvo, tvrdí, že je terčom politicky motivovanej kampane zo strany vlády prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.
V marci bol v rámci tejto kampane zadržaný aj istanbulský primátor Ekrem Imamoglu, ktorý bol obvinený z terorizmu a korupcie a následne aj odvolaný z funkcie, čo vyvolalo celoštátne protesty.
Imamoglu je všeobecne považovaný za najsilnejšieho potenciálneho protivníka Erdogana v budúcich prezidentských voľbách, ozrejmila DPA.
