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V Turecku tisíce ľudí protestovali proti zásahom voči médiám
Protest sa konal niekoľko dní po razii v opozičnej televízii Sözcü.
Autor TASR
Ankara 23. novembra (TASR) - Tisíce ľudí v nedeľu protestovali v Istanbule na protest proti stupňujúcim sa zásahom proti opozícii a nezávislým médiám v Turecku. Protest sa konal niekoľko dní po razii v opozičnej televízii Sözcü. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Demonštranti niesli transparent s nápisom: „Chceme slobodu myslenia, slobodu tlače a slobodu pre novinárov.“ Viacerí vyjadrili obavy zo zmenšujúceho sa priestoru pre hlasy, ktoré sú vnímané ako kritické voči prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi a jeho vláde.
„Naše médiá sú umlčané, všetky opozičné televízne stanice sú umlčané,“ povedala jedna z protestujúcich. „Ako krajina sme veľmi nespokojní. Máme obavy o budúcnosť,“ dodala.
Nedeľňajší protest zorganizovala opozičná Nová strana (Yeni Parti - YP) niekoľko dní po policajnej razii v Sözcü TV, dosadení vládou vymenovaného správcu do jej vedenia a zatknutí viacerých vysokopostavených členov jej personálu.
Za posledný rok podnikli podobné kroky aj voči televíznym staniciam Tele1, Halk TV a spravodajskému portálu T24.
Turecká polícia za uplynulé dva mesiace zadržala niekoľko novinárov v súvislosti s ich spravodajským pokrývaním škandálu týkajúceho sa niekoľko miliardového investičného fondu. Najmenej dvaja sú naďalej vo väzbe.
AFP informuje, že sloboda tlače v Turecku je v priebehu posledného desaťročia vystavená neustálemu tlaku v podobe trestného stíhania novinárov, digitálnej cenzúry a obvinení vlády, že novinári šíria „falošné správy“. Domáce ale i zahraničné organizácie na ochranu ľudských práv tieto kroky kritizujú.
Podľa údajov skupiny pre práva médií MLSA sa v súčasnosti vo väzeniach v Turecku nachádza 25 novinárov.
Demonštranti niesli transparent s nápisom: „Chceme slobodu myslenia, slobodu tlače a slobodu pre novinárov.“ Viacerí vyjadrili obavy zo zmenšujúceho sa priestoru pre hlasy, ktoré sú vnímané ako kritické voči prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi a jeho vláde.
„Naše médiá sú umlčané, všetky opozičné televízne stanice sú umlčané,“ povedala jedna z protestujúcich. „Ako krajina sme veľmi nespokojní. Máme obavy o budúcnosť,“ dodala.
Nedeľňajší protest zorganizovala opozičná Nová strana (Yeni Parti - YP) niekoľko dní po policajnej razii v Sözcü TV, dosadení vládou vymenovaného správcu do jej vedenia a zatknutí viacerých vysokopostavených členov jej personálu.
Za posledný rok podnikli podobné kroky aj voči televíznym staniciam Tele1, Halk TV a spravodajskému portálu T24.
Turecká polícia za uplynulé dva mesiace zadržala niekoľko novinárov v súvislosti s ich spravodajským pokrývaním škandálu týkajúceho sa niekoľko miliardového investičného fondu. Najmenej dvaja sú naďalej vo väzbe.
AFP informuje, že sloboda tlače v Turecku je v priebehu posledného desaťročia vystavená neustálemu tlaku v podobe trestného stíhania novinárov, digitálnej cenzúry a obvinení vlády, že novinári šíria „falošné správy“. Domáce ale i zahraničné organizácie na ochranu ľudských práv tieto kroky kritizujú.
Podľa údajov skupiny pre práva médií MLSA sa v súčasnosti vo väzeniach v Turecku nachádza 25 novinárov.