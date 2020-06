V Turecku uväznili opozičnú novinárku,ktorá vyzradila štátne tajomstvo

Ankara 12. júna (TASR) - Turecký súd poslal do väzby prominentnú opozičnú novinárku, ktorá sa postaví pred súd pre obvinenia z odhalenia tajných informácií týkajúcich sa zapojenia Turecka do konfliktu v Líbyi.



Müesser Yildizovú, ktorá je v Ankare šéfredaktorkou on-line média OdaTV, zadržali ešte v pondelok, avšak podľa agentúry Reuters ju oficiálne zatkli až vo štvrtok po jej vypočutí.



Uväznili ju spoločne s jedným príslušníkom armády, ktorého meno úrady uviedli iba iniciálmi E.B.



Polícia s Yildizovou zadržala a vypočúvala aj Ismaila Dükela, predstaviteľa televízie TELE 1, ktorého však neskôr prepustili na kauciu.



Yildizovej článok, uverejnený v decembri, sa zaoberal tým, ktorý z tureckých veliteľov sa stretol s líbyjským poľným maršalom Chalífom Haftarom bojujúcim proti medzinárodne uznávanej vláde so sídlom v Tripolise, ktorú podporuje aj Turecko.



Ďalší článok, z januára tohto roku, informoval o príslušníkovi armády, ktorého Ankara poslala do Líbye s cieľom dohliadať na zapojenie sa Turecka do líbyjského konfliktu.



Líbya má po zvrhnutí dlhoročného režimu líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího dve konkurenčné vlády. Jednu v Tripolise a druhú v meste Tobruk na východe, za ktorou stojí práve Haftar.



Yildizová bola pôvodne obvinená zo špionáže, čo súd neskôr zmenil na obvinenie z vyzradenia štátneho tajomstva.



Pred časom boli dvaja novinári Oda TV zatknutí kvôli zverejneniu správy o pohrebe príslušníka tureckej spravodajskej služby, ktorý bol údajne zabitý v Líbyi.



Po neúspešnom pokuse o prevrat z roku 2016 boli v Turecku uväznení už mnohí novinári a desiatky médií boli zrušené. Erdogan sa po pokuse o puč týmto spôsobom pokúša upevniť si postavenie a umlčať kritikov svojej vlády.