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V Turecku vykonali raziu v sídle televízie a zadržali niekoľko osôb
Najnovší krok proti opozičným médiám prišiel mesiac po tom, ako polícia vykonala raziu v sídle najsledovanejšej spravodajskej televízie Halk TV a prerušila jej vysielanie.
Autor TASR
Ankara 17. novembra (TASR) - Turecká polícia v utorok skoro ráno vykonala raziu v istanbulskom sídle opozičnej televízie Sözcü a jej mediálnej skupiny. Podľa vyhlásenia skupiny na sociálnej sieti X polícia počas zásahu zadržala niekoľko osôb a dosadila do jej vedenia správcu vymenovaného vládou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Najnovší krok proti opozičným médiám prišiel mesiac po tom, ako polícia vykonala raziu v sídle najsledovanejšej spravodajskej televízie Halk TV a prerušila jej vysielanie. Zároveň zadržala 11 ľudí vrátane jedného novinára a siedmich príbuzných predsedu predstavenstva televízie. Príslušníci bezpečnostných zložiek taktiež dosadili do jej vedenia vládou vymenovaného správcu.
„Polícia prehľadáva budovu Sözcü na základe súdneho príkazu. Polícia budovu obkľúčila,“ uviedol jej oficiálny účet na sociálnej sieti X v príspevku tesne pred 5.00 h ráno (03.00 h SEČ). „Pre Sözcü bol vymenovaný správca! Polícia prehľadáva budovu... Došlo k zadržaniam,“ dodal.
Podľa spravodajského webu skupiny polícia vykonala raziu v sídle televízie Sözcü TV, ako aj v kanceláriách jej internetových médií. Pre obe tieto zložky vymenovala správcu, tento krok sa však netýkal denníka Sözcü.
„V skorých ranných hodinách polícia vykonala raziu v Sözcü TV a v spravodajskom portáli Sözcü.com.tr. Protiteroristické jednotky začali prehliadku v budove Sözcü TV. Kým niektorí vedúci pracovníci boli zadržaní, pre Sözcü TV a Sözcü.com.tr boli vymenovaní noví správcovia,“ uvádza sa na jej webovej stránke.
„Pre denníky Sözcü, Tavir ani Korkusuz neboli vymenovaní žiadni správcovia,“ uvádza sa v správe s odkazom na ďalšie dva denníky, ktoré vlastní táto skupina.
Mediálna skupina Sözcü, ktorá je blízka tureckej opozícii, čelí opakovaným sankciám zo strany tureckého regulačného orgánu pre vysielanie, keďže vláda prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana vyvíja na svojich oponentov tlak.
AFP pripomína, že ide o ďalší zásah proti médiám kritickým voči tureckému prezidentovi a jeho vláde. Vlani úrady prevzali kontrolu aj nad opozičnou televíziou Tele1, v ktorej následne obmedzili rozsah spravodajstva.
Minulý rok v júli turecký regulačný orgán pre vysielanie (RTÜK) udelil televízii desaťdňový zákaz vysielania za spravodajské pokrývanie masových protestov, ktoré vypukli po uväznení Ekrema Imamogla, vplyvného a populárneho opozičného primátora Istanbulu. Ten čelil obvineniam z korupcie, ktoré boli široko kritizované ako politicky motivované.
Najnovší krok proti opozičným médiám prišiel mesiac po tom, ako polícia vykonala raziu v sídle najsledovanejšej spravodajskej televízie Halk TV a prerušila jej vysielanie. Zároveň zadržala 11 ľudí vrátane jedného novinára a siedmich príbuzných predsedu predstavenstva televízie. Príslušníci bezpečnostných zložiek taktiež dosadili do jej vedenia vládou vymenovaného správcu.
„Polícia prehľadáva budovu Sözcü na základe súdneho príkazu. Polícia budovu obkľúčila,“ uviedol jej oficiálny účet na sociálnej sieti X v príspevku tesne pred 5.00 h ráno (03.00 h SEČ). „Pre Sözcü bol vymenovaný správca! Polícia prehľadáva budovu... Došlo k zadržaniam,“ dodal.
Podľa spravodajského webu skupiny polícia vykonala raziu v sídle televízie Sözcü TV, ako aj v kanceláriách jej internetových médií. Pre obe tieto zložky vymenovala správcu, tento krok sa však netýkal denníka Sözcü.
„V skorých ranných hodinách polícia vykonala raziu v Sözcü TV a v spravodajskom portáli Sözcü.com.tr. Protiteroristické jednotky začali prehliadku v budove Sözcü TV. Kým niektorí vedúci pracovníci boli zadržaní, pre Sözcü TV a Sözcü.com.tr boli vymenovaní noví správcovia,“ uvádza sa na jej webovej stránke.
„Pre denníky Sözcü, Tavir ani Korkusuz neboli vymenovaní žiadni správcovia,“ uvádza sa v správe s odkazom na ďalšie dva denníky, ktoré vlastní táto skupina.
Mediálna skupina Sözcü, ktorá je blízka tureckej opozícii, čelí opakovaným sankciám zo strany tureckého regulačného orgánu pre vysielanie, keďže vláda prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana vyvíja na svojich oponentov tlak.
AFP pripomína, že ide o ďalší zásah proti médiám kritickým voči tureckému prezidentovi a jeho vláde. Vlani úrady prevzali kontrolu aj nad opozičnou televíziou Tele1, v ktorej následne obmedzili rozsah spravodajstva.
Minulý rok v júli turecký regulačný orgán pre vysielanie (RTÜK) udelil televízii desaťdňový zákaz vysielania za spravodajské pokrývanie masových protestov, ktoré vypukli po uväznení Ekrema Imamogla, vplyvného a populárneho opozičného primátora Istanbulu. Ten čelil obvineniam z korupcie, ktoré boli široko kritizované ako politicky motivované.