V Turecku vypuklo za uplynulých desať dní 761 požiarov

Hatay/Izmir 6. júla (TASR) — Tento rok vypuklo v Turecku celkovo 3181 požiarov, od 26. júna sa ich rozhorelo 761. To znamená, že 25 percent všetkých požiarov od začiatku roka vzniklo za posledných desať dní. Do nedele boli všetky uhasené alebo sú pod kontrolu, informovalo podľa agentúry Anadolu Ajansi na platforme X Riaditeľstvo pre komunikáciu podliehajúce prezidentskej kancelárii.



Z vyše 3000 požiarov sa 1351 vyskytlo v lesnatých oblastiach. Voči požiarom zasahovalo 27 lietadiel, 105 vrtuľníkov, 6000 kusov pozemnej techniky a 25.000 ľudí.



V častiach krajiny postihnutých požiarmi boli evakuované desaťtisíce ľudí. Za posledných desať dní vypuklo v provinciách Izmir, Sakarya, Hatay, Biledžik, Manisa, Istanbul a Bursa celkovo 20 veľkých požiarov.



V provincii Hatay, hraničiacej so Sýriou, záchranné zložky pokračovali v boji s požiarom, ktorý vypukol v piatok popoludní v okrese Dörtyol neďaleko obytnej oblasti a rýchlo sa zintenzívnil pre silný vietor. Pred postupujúcimi plameňmi preventívne evakuovali približne 920 domov, uviedol guvernér Mustafa Musatli.



Podľa ministra vnútra Aliho Yerlikayu bolo pri požiaroch v rôznych častiach provincie Izmir vážne poškodených najmenej 228 bytov a domov. Vyčísľovanie škôd stále prebieha. Ľudia, ktorí prišli o svoje domovy, majú byť dočasne ubytovaní v kontajneroch.



Yerlikaya tiež uviedol, že v súvislosti so 65 požiarmi, ktoré vypukli po celej krajine, bolo zadržaných 44 podozrivých.



Požiare v Turecku si doteraz vyžiadali tri obete.