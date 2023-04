V Turecku zadržali 110 ľudí pre údajné väzby na kurdských militantov

Diyarbakir 25. apríla (TASR) - Dovedna 110 ľudí zadržala turecká polícia pre údajné väzby na kurdských militantov. Informovali o tom v utorok turecké bezpečnostné sily. Medzi zadržanými sú podľa slov jedného prokurdského poslanca aj politici, právnici či novinári, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Zásahy sa sústredili na Diyarbakir, najväčšie mesto na prevažne Kurdmi obývanom juhovýchode Turecka. Celkovo však prebiehali v dovedna 21 tureckých provinciách, pričom ich terčom boli ľudia spájaní so zakázanou Stranou kurdských pracujúcich (PKK). Turecká štátna televízia TRT informovala, že zadržané osoby sú podozrivé z tohto, že PKK financovali alebo do nej verbovali nových členov.



Razie prebehli necelé tri týždne pred prezidentskými a parlamentnými voľbami v Turecku, ktoré sú považované za najväčšiu volebnú výzvu pre prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana od roku 2002, keď sa jeho Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) dostala k moci.



"V predvečer volieb sa zo strachu pred stratou moci opäť uchýlili k zatýkaniu," uviedol na Twitteri poslanec prokurdskej Ľudovodemokratickej strana (HDP) Tayip Temel.



Medzi osobami, ktorých zadržali v utorok ráno v Diyarbakire, sú podľa jeho slov desiatky politikov vrátane popredných členov jeho strany, novinárov, umelcov a právnikov.



Advokátska komora v Diyarbakire informovala, že zadržaných by mohlo byť celkovo až 150. Dodala, že je medzi nimi aj 20 právnikov, päť novinárov, traja herci a jeden politik.