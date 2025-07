V Turecku zadržali 153 predpokladaných členov IS

Ankara 18. júla (TASR) — V Turecku zadržali pri celoštátnych raziách 153 predpokladaných členov teroristickej organizácie Islamský štát (IS). V piatok to uviedol turecký minister vnútra Ali Yerlikaya, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry AFP a Anadolu Ajansi.



„V priebehu operácií v 28 provinciách naša vojenská polícia za posledné dva týždne zadržala 153 predpokladaných členov teroristickej organizácie,“ napísal Yerlikaya na platforme X.



Razie sa uskutočnili okrem iného v provinciách Izmir a Mugla ležiacich na západe a juhozápade krajiny, ako aj v provinciách Hatay a Mardin na juhovýchode a Samsun na severe Turecka.



Podozriví podľa Yerlikayu „poskytovali finančné prostriedky takzvaným humanitárnym organizáciám prepojeným s teroristickou organizáciou“ a prostredníctvom svojich účtov na sociálnych sieťach šírili jej propagandu.



Yerlikaya ďalej uviedol, že polícia konala na základe informácií od tureckých spravodajských služieb a spolupracovala s inštitúciami v zahraničí.



Turecko má 800-kilometrovú hranicu so Sýriou, kde sa IS prihlásil k májovému útoku na policajnú stanicu v meste Majádín. Bol to prvý útok IS na sýrske bezpečnostné zložky od zvrhnutia režimu Bašára Asada, ku ktorému došlo v decembri 2024.