V Turecku zadržali 163 osôb pre údajné väzby na Gülenovo hnutie

Ankara 24. júna (TASR) - Dovedna 163 osôb vrátane vojakov v aktívnej službe zadržala turecká polícia pri celoštátnych zásahoch, a to pre ich údajné väzby na hnutie zosnulého exilového moslimského duchovného Fethullaha Gülena. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy agentúry DPA citujúcej z tureckých médií.



Polícia vykonala razie v provinciách Istanbul, Izmir a desiatkach ďalších. K zásahom došlo v rámci širšieho vyšetrovania zameraného na celkovo 176 osôb, z ktorých v 174 prípadoch ide o príslušníkov ozbrojených síl v aktívnej službe.



Turecké úrady tieto osoby obviňujú z toho, že ich Gülenovo hnutie tajne dostalo do armády. Ankara zmienenému hnutiu pripisuje zodpovednosť za neúspešný pokus o štátny prevrat v roku 2016. Samotný Gülen, ktorý vlani v októbri zomrel v USA, kde žil v dlhodobom exile, akékoľvek zapojenie do puču popieral.



Gülen, ktorý v 80. rokoch založil sociálnu organizáciu Hizmet (Služba), býval začiatkom 21. storočia spojencom terajšieho prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a jeho vládnej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP). Neskôr sa však názorovo rozišli.



Erdoganov režim následne v roku 2014 označil Gülenovo hnutie za teroristickú organizáciu. Obvinil ho z pokusu o prevrat a dodnes zasahuje proti jeho údajným stúpencom. Desaťtisíce ľudí takto boli prepustení z práce vo verejnom sektore. Kritici pritom obviňujú Erdoganovu vládu z toho, že vykonštruované obvinenia z terorizmu využíva na odstraňovanie svojich politických rivalov.