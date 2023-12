V Turecku zadržali 32 ľudí podozrivých z napojenia na Islamský štát

Ankara 29. decembra (TASR) - Turecké bezpečnostné sily zadržali 32 ľudí podozrivých z napojenia na extrémistickú skupinu Islamský štát (IS), ktorí údajne plánovali útoky na synagógy a kostoly, ako aj na iracké veľvyslanectvo. V piatok o tom informovala turecká štátna tlačová agentúra Anadolu, na ktorú sa odvolala agentúra AP, píše TASR.



Anadolu na základe vyjadrenia nemenovaných bezpečnostných zdrojov spresnila, že podozrivých vrátane troch vysokopostavených militantov IS zadržali pri raziách v deviatich provinciách. Operáciu vykonali spoločne tamojšia spravodajská služba a polícia.



Pred týždňom turecká polícia zadržala pri súbežných raziách po celom Turecku 304 osôb podozrivých z napojenia na militantov IS. Podľa AP nie je jasné, či táto razia bola súčasťou bezpečnostnej kontroly pred novoročnými sviatkami.



Militantná skupina Islamský štát spáchala v Turecku sériu útokov vrátane streľby v istanbulskom nočnom klube z 1. januára 2017, keď počas osláv nového roka prišlo o život 39 ľudí.