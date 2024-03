V Turecku zadržali 33 ľudí s väzbami na IS, údajne plánovali útoky

Istanbul 10. marca (TASR) - Turecká polícia zadržala 33 ľudí podozrivých z väzieb na džihádistickú skupinu Islamský štát (IS). Mali plánovať útoky pred komunálnymi voľbami, ktoré sa v krajine budú konať koncom tohto mesiaca. Oznámil to v nedeľu turecký minister vnútra Ali Yerlikaya, informovala agentúra AP.



Podozriví podľa neho "pripravovali a hľadali akcie pred nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami", napísal na platforme X. Hlasovanie je naplánované na 31. marca.



Protiteroristická jednotka tureckej polície v provincii Sakarya na severozápade Turecka počas razií v tejto súvislosti objavila zbrane a "organizačné dokumenty", píše AP.



"Nebudeme tolerovať žiadnych teroristov. Budeme neprestajne pokračovať vo vynikajúcom úsilí našich bezpečnostných jednotiek," dodal šéf tureckého rezortu vnútra.



Sieť, ktorú sa polícii podarilo rozložiť, podľa neho poskytovala personál pre vojnové oblasti a finančnú podporu pre IS, pričom operovala z nelegálnych mešít a náboženských škôl.



Turecko bolo za uplynulých desať rokov dejiskom mnohých útokov spojených s IS vrátane atentátu strelnou zbraňou na kostol v Istanbude, ktorý si v januári vyžiadal jednu obeť, pripomína AP.



IS je tiež spájaný s najvražednejším atentátom v Turecku, keď v októbri 2015 na mierovom zhromaždení v Ankare zahynulo viac než 100 ľudí.