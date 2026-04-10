V Turecku zadržali ďalších komunálnych politikov zvolených za opozíciu
Naposledy bolo v rámci vyšetrovania podozrení z korupcie zadržaných viac ako 50 osôb vrátane primátora mesta Bursa zvoleného za CHP.
Autor TASR
Istanbul 10. apríla (TASR) - Úrady v Turecku zadržali viacerých predstaviteľov samospráv vedených hlavnou opozičnou Republikánskou ľudovou stranou (CHP). Podozriví z CHP čelia okrem iného obvineniam z korupcie a úplatkárstva, uviedla štátna tlačová agentúra Anadolu citovaná agentúrou DPA, píše TASR.
Podľa denníka Cumhuriyet prokuratúra vydala zatykače na 30 osôb vrátane zástupcu starostu obvodu Yenišehir v juhotureckom meste Mersin, ktorý je podozrivý z manipulácie verejných tendrov. Zadržaný bol aj námestník primátora mesta Bolu na severozápade Turecka. Vo štvrtok bol v samostatnej kauze týkajúcej sa korupcie zadržaný aj predseda krajskej organizácie CHP v Ankare Ümit Erkol.
Naposledy bolo v rámci vyšetrovania podozrení z korupcie zadržaných viac ako 50 osôb vrátane primátora mesta Bursa zvoleného za CHP. Krajské zastupiteľstvo v Burse, v ktorom má väčšinu vládnuca Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, následne zvolilo za nového primátora jedného z členov AKP.
CHP čelí rastúcemu tlaku zo strany justície už viac ako rok. Odvolaní z funkcie alebo uväznení boli viacerí komunálni politici zvolení za CH vrátane primátora Istanbulu Ekrema Imamogla.
CHP a Imamoglu, ktorý je považovaný za možného Erdoganovho vyzývateľa v prezidentských voľbách, tvrdia, že policajné vyšetrovanie a stíhanie členov a prívržencov CHP je súčasťou politicky motivovanej kampane s cieľom oslabiť výsledok CHP z komunálnych volieb z roku 2024. Vláda však uvádza, že toto vyšetrovanie korupcie je súčasťou nezávislého justičného procesu.
