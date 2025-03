V Turecku zadržali istanbulského primátora Imamoglua

Ankara 19. marca (TASR) - Turecká polícia v stredu zadržala primátora Istanbulu Ekrema Imamoglua po razii v jeho dome. Miestne médiá informovali, že operácia súvisí s vyšetrovaním korupcie, píše TASR podľa správ agentúr AFP a AP.



Imamoglu, ktorý je považovaný za potenciálneho budúceho vyzývateľa prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v prezidentských voľbách, "bol zadržaný a teraz sa nachádza na policajnom riaditeľstve," uviedol primátorov asistent.



Turecká agentúra Anadolu uviedla, že prokurátori vydali zatykače na ďalších približne 100 osôb. Orgány uzavreli niekoľko ciest v okolí Istanbulu a na štyri dni zakázali demonštrácie v meste v zjavnej snahe zabrániť protestom po tejto akcii, píše AP.



"Stovky policajtov boli poslané k dverám môjho domu - domu 16 miliónov obyvateľov Istanbulu," povedal primátor vo videu zverejnenom na sieti X, informuje stanica CNN.



Imamoglu je primátorom Istanbulu od roku 2019 a vo vnútrostraníckych voľbách 23. marca by mal byť jediným uchádzačom o prezidentskú kandidatúru za opozičnú Republikánsku ľudovú stranu (CHP).



Pred prezidentskými voľbami, ktoré by sa v Turecku mali konať v roku 2028, čelí Imamoglu viacerým vyšetrovaniam a súdnym sporom. V roku 2022 bol odsúdený na dva roky a sedem mesiacov väzenia a zákaz politických aktivít za údajnú urážku členov volebnej komisie. Proti tomuto rozsudku sa odvolal.



K zadržaniu primátora došlo len deň po tom, čo istanbulská univerzita v utorok oznámila, že Imamoglovi a ďalším vyše 20 absolventom odoberie vysokoškolské tituly. Univerzita tvrdí, že tieto tituly im boli udelené neoprávnene. Bez vysokoškolského vzdelania by Imamoglu podľa CNN nemohol kandidovať na prezidenta.