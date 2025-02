V Turecku zadržali komunálnych politikov podozrivých z väzieb na PKK

Ankara 11. februára (TASR) - Turecká polícia v utorok pre údajné prepojenie na kurdských militantov zadržala ďalších desať predstaviteľov okresných samospráv v Istanbule. S odvolaním sa na štátnu tlačovú agentúru Anadolu o tom informovala agentúra AP, ktorá dodala, že ide o ďalší zásah voči opozíciou riadeným samosprávam v Istanbule, píše TASR.



Medzi zadržanými sú námestníci starostov okresov Kartal a Atasehir, ako aj ôsmi členovia obecných rád. Všetci podozriví sú členmi opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP).



Zadržaní boli pre podozrenie, že do funkcií v obecných úradoch vymenovali ľudí s údajným napojením na kurdských militantov, čím sa do komunálnej politiky infiltrovala aj v Turecku zakázaná Strana kurdských pracujúcich (PKK), informovala agentúra Anadolu.



Kritici označili toto zadržanie za súčasť vládnej kampane na diskreditáciu istanbulského primátora Ekrema Imamogla, ktorý je považovaný za potenciálneho budúceho vyzývateľa prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v prezidentských voľbách. Šikane sú vystavení aj ďalší predstavitelia opozície v Istanbule, dodala AP.



Erdoganova vláda odmieta obvinenia, že vyvíja tlak na súdy, a trvá na tom, že súdnictvo v Turecku funguje nezávisle od výkonnej moci.



Vedenie CHP neposkytlo k zadržaniu svojich členov žiadne vyhlásenie. Imamoglu zodpovednosť za to pripísal Erdoganovi, keď v príspevku na sociálnej sieti X uviedol, že tento krok je výsledkom "rozmarov jednej osoby, ktorá sa považuje za nadradenú vôli ľudu".



Republikánska ľudová strana dosiahla v komunálnych voľbách v roku 2024 významné zisky v Istanbule i v celej krajine, čo bol pre Erdoganovu vládnucu Stranu spravodlivosti a rozvoja (AKP) veľký neúspech.



Vláda však od týchto volieb odvolala už niekoľko starostov a primátorov zvolených za prokurdskú Stranu rovnosti národov a demokracie (DEM), a to pre ich údajné väzby na PKK. Zvolených zástupcov samospráv dala vláda nahradiť úradníkmi dosadenými štátom. Strana DEM obvinenia z prepojenia na PKK odmieta.