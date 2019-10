V Turecku zadržali militantov IS podozrivých z plánovania útoku

Ankara 29. októbra (TASR) - Turecká polícia zadržala tri osoby podozrivé z príslušnosti k extrémistickej organizácii Islamský štát (IS). Údajne plánovali uskutočniť útok počas utorňajších osláv založenia moderného Turecka. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa turecké štátne médiá.



Tri osoby boli zadržané počas razií v najväčšom tureckom meste Istanbul. Pripravovaný útok chceli údajne uskutočniť 29. októbra, teda v deň osláv 96. výročia založenia Tureckej republiky.



V Turecku platia sprísnené bezpečnostné opatrenia od nedeľňajšieho zabitia vodcu IS abú Bakra Baghdádího, ktorý zahynul počas operácie amerických špeciálnych síl na severozápade Sýrie.



Turecká polícia v utorok celkovo zadržala 43 ľudí, ktorí sú podozriví so spojenia s IS.



Turecko v rokoch 2015 a 2016 zasiahla vlna útokov, z ktoré úrady pripisujú Islamskému štátu a kurdským militantom. Celkovo si vyžiadali okolo 300 obetí na životoch.