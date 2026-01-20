< sekcia Zahraničie
V Turecku zadržali novinára pre účasť na prokurdskom zhromaždení
Autor TASR
Ankara 20. januára (TASR) - Polícia v Istanbule v pondelok večer zadržala francúzskeho novinára ako jednu z desiatich osôb zadržaných počas protestu proti ofenzíve sýrskej vlády na kurdských územiach. Agentúru AFP o tom informovala prokurdská Strana rovnosti národov a demokracie (DEM), informuje TASR
Raphaël Boukandoura pôsobí v rôznych francúzskych médiách vrátane Ouest France a Courrier International a podľa DEM bol zadržaný pred kanceláriou strany v istanbulskej štvrti Sandžaktepe. Zadržanie potvrdila aj organizácia Reportéri bez hraníc.
V priebehu januáradošlo na severovýchode Sýrie k bojom medzi sýrskou vládnou armádou a Kurdmi vedenými Sýrskymi demokratickými silami (SDF). Vládne sily postupne ovládli veľké územie, ktoré dlhodobo spravovali Kurdi - vrátane častí provincií Rakka a DajrazZaur, ako aj nad ropnými a plynovými poliami.
V nedeľu 18.januára sýrsky prezident Ahmad Šara a predstavitelia SDF uzavreli komplexnú dohodu o prímerí a integrácii. Podľa nej sa kurdské jednotky majú individuálne začleniť do sýrskej armády a vládne inštitúcie prevezmú kontrolu nad kľúčovými územiami vrátane ropných polí a hraníc.
Prezidentský úrad v Damasku zverejnil text 14-bodovej dohody. Zahŕňa integráciu SDF a kurdských bezpečnostných síl do ministerstiev obrany a vnútra, okamžité odovzdanie kurdských provincií Dajr az-Zaur a Rakka vláde a prevzatie zodpovednosti Damasku za väzňov zo skupiny Islamský štát a ich rodiny držaných v kurdských väzniciach a táboroch.
