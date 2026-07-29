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V Turecku zadržali opozičnú starostku a jej blízkych spolupracovníkov
Policajné razie v Istanbule sa uskutočnili súčasne na 11 miestach.
Autor TASR
Istanbul 29. júla (TASR) - Turecké úrady v stredu zadržali starostku istanbulskej mestskej časti Üsküdar a ďalších päť osôb pre údajné nezrovnalosti pri vydávaní stavebných povolení a povolení na užívanie budov. Informovala o tom televízia NTV citovaná agentúrou Reuters, píše TASR.
Policajné razie v Istanbule sa uskutočnili súčasne na 11 miestach. Vyšetrovatelia pri nich zaistili digitálne materiály patriace podozrivým osobám, uviedol Reuters.
Televízia NTV informovala, že polícia zadržala starostku mestskej časti Üsküdar Sinem Dedetašovú, jej zástupcu, tajomníka úradu, architekta, obchodného sprostredkovateľa a stavebného dodávateľa.
Polícia tvrdí, že mestská časť údajne koordinovala schvaľovanie stavebných povolení prostredníctvom systému, v rámci ktorého museli dodávatelia uzatvárať poradenské zmluvy, aby povolenia vôbec získali.
Reuters vo svojej správe uviedol, že ide o ďalší prípad v rámci bezprecedentnej série vyšetrovaní a právnych krokov voči samosprávam vedeným hlavnou opozičnou Republikánskou ľudovou stranou (CHP), ktorá je najväčším politickým protivníkom prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.
Tlak na opozíciu sa v Turecku zvýšil po tom, ako CHP dosiahla významné úspechy v komunálnych voľbách v marci 2024, keď získala funkcie starostov vo viacerých veľkých mestách vrátane Istanbulu a Ankary.
V rámci zásahov proti opozícii najväčšiu pozornosť vyvolalo zadržanie istanbulského starostu Ekrema Imamogla, ktorý je považovaný za jedného z Erdoganových najvýraznejších politických súperov. Turecké úrady proti Imamoglovi vzniesli viacero obvinení.
Vzťahy medzi vládnucou Stranou spravodlivosti a rozvoja (AKP) a opozíciou sú dlhodobo napäté. Erdoganovi kritici opakovane upozorňujú na oslabovanie nezávislosti justície a obmedzovanie priestoru pre politickú opozíciu, zatiaľ čo vláda tvrdí, že bojuje proti korupcii a nezákonnému konaniu, a to bez ohľadu na politickú príslušnosť podozrivých a obvinených.
Policajné razie v Istanbule sa uskutočnili súčasne na 11 miestach. Vyšetrovatelia pri nich zaistili digitálne materiály patriace podozrivým osobám, uviedol Reuters.
Televízia NTV informovala, že polícia zadržala starostku mestskej časti Üsküdar Sinem Dedetašovú, jej zástupcu, tajomníka úradu, architekta, obchodného sprostredkovateľa a stavebného dodávateľa.
Polícia tvrdí, že mestská časť údajne koordinovala schvaľovanie stavebných povolení prostredníctvom systému, v rámci ktorého museli dodávatelia uzatvárať poradenské zmluvy, aby povolenia vôbec získali.
Reuters vo svojej správe uviedol, že ide o ďalší prípad v rámci bezprecedentnej série vyšetrovaní a právnych krokov voči samosprávam vedeným hlavnou opozičnou Republikánskou ľudovou stranou (CHP), ktorá je najväčším politickým protivníkom prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.
Tlak na opozíciu sa v Turecku zvýšil po tom, ako CHP dosiahla významné úspechy v komunálnych voľbách v marci 2024, keď získala funkcie starostov vo viacerých veľkých mestách vrátane Istanbulu a Ankary.
V rámci zásahov proti opozícii najväčšiu pozornosť vyvolalo zadržanie istanbulského starostu Ekrema Imamogla, ktorý je považovaný za jedného z Erdoganových najvýraznejších politických súperov. Turecké úrady proti Imamoglovi vzniesli viacero obvinení.
Vzťahy medzi vládnucou Stranou spravodlivosti a rozvoja (AKP) a opozíciou sú dlhodobo napäté. Erdoganovi kritici opakovane upozorňujú na oslabovanie nezávislosti justície a obmedzovanie priestoru pre politickú opozíciu, zatiaľ čo vláda tvrdí, že bojuje proti korupcii a nezákonnému konaniu, a to bez ohľadu na politickú príslušnosť podozrivých a obvinených.