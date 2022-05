V Turecku zadržali člena IS, podľa nepotvrdených správ dokonca vodcu

Istanbul 27. mája (TASR) - V Turecku zadržali popredného člena militantnej organizácie Islamský štát (IS). Agentúre AFP to v piatok povedal turecký predstaviteľ, ktorý si neželal byť menovaný. Odmietol však potvrdiť, že ide o vodcu IS, ako to uvádzajú viaceré médiá.



Turecko podľa neho totiž nemá "nijaké jednoznačné" informácie, že ide o vodcu IS abú Hasana Hášimího Kurajšího. Citovaný predstaviteľ však uviedol, že minulý týždeň bol zatknutý jeden z členov vedenia IS.



Kurajší bol vymenovaný za vodcu IS v marci, a teda približne mesiac po smrti svojho predchodcu v tejto funkcii s takmer rovnakým menom – abú Ibráhíma Hášimího Kurajšího. Ten zahynul počas operácie amerických špeciálnych jednotiek na severozápade Sýrie. Podľa Spojených štátov ho 3. februára usmrtila výbušnina, ktorú odpálil, aby sa vyhol zajatiu. IS jeho smrť potvrdila približne o mesiac neskôr, keď zároveň oznámila jeho nástupcu.



Islamský štát ešte pred niekoľkými rokmi ovládal rozsiahle oblasti Sýrie a Iraku, kde vyhlásil samozvaný moslimský kalifát. Z väčšiny týchto území sa ho však už podarilo vytlačiť za pomoci medzinárodnej koalície pod vedením USA. Zvyšky bojovníkov IS v súčasnosti operujú už len v odľahlých púštnych lokalitách Sýrie a Iraku, odkiaľ podnikajú ozbrojené útoky.