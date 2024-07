V Turecku zadržali Rusa podozrivého z ranného výbuchu auta v Moskve

Moskva 24. júla (TASR) - Turecká polícia zadržala v stredu Rusa podozrivého zo toho, že niekoľko hodín predtým umiestnil v Moskve nálož do osobného auta, pričom pri následnom výbuchu utrpeli zranenia dvaja ľudia. O zadržaní Jevgenija Serebriakova v západotureckom meste Bodrum informoval turecký minister vnútra Ali Yerlikaya, uvádza TASR na základe správy agentúr AFP a AP.



Podľa ruských médií aj úradov vybuchlo v stredu ráno na parkovisku pred obytným domom na severe Moskvy vozidlo, v ktorom bola umiestnená neidentifikovaná nálož. Pri explózii utrpeli zranenia muž a žena, ktorých previezli do nemocnice.



Domnelý páchateľ po čine utiekol do Turecka. Do tamojšieho letoviska Bodrum pricestoval ako turista priamym letom z Moskvy, keďže jeho meno bezprostredne nefigurovalo v databáze hľadaných osôb Interpolu. Ruská pobočka Interpolu však do jeho príletu stihla upovedomiť turecké úrady a tie ho krátko na to zadržali, ako informoval turecký minister Yerlikaya na platforme X.



Správy o totožnosti zranených pri zmienenom výbuchu auta v Moskve sa rozchádzajú.



Ruská štátna tlačová agentúra TASS a niekoľko ďalších médií s odvolaním sa na nemenované zdroje z prostredia orgánov činných v trestnom konaní bezprostredne informovali, že zraneným je vojak a účastník tzv. špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine Andrej Torgašov a jeho manželka. Torgašova zároveň viaceré médiá identifikovali ako zamestnanca ruskej vojenskej rozviedky GRU.



Informácie o tom, že sa stal terčom útoku, však o niekoľko hodín na to spochybnili iné ruské médiá, keď uviedli, že Torgašov s manželkou sú v poriadku, pričom sa s nimi rozprávali. "Je to úplný podvrh. Tento výbuch so mnou nijako nesúvisí," citovala Torgašova agentúra RIA Novosti. Torgašov jej tiež povedal, že žije v inej časti Moskvy a vybuchnutý automobil nie je jeho.



Denník Kommersant neskôr uviedol, že pri útoku zranený jeho menovec, taktiež Andrej Torgašov. Niektoré médiá následne uviedli, že aj tento muž je zamestnancom GRU.